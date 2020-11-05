Turbo Hibrit Çağının Şampiyonu

Formula 1’de üst üste 7’nci kez Takımlar Şampiyonluğu’nu ilan eden Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Türkiye GP’si için İstanbul’a geliyor. Mercedes-AMG Petronas takım pilotları Lewis Hamilton ve Valteri Bottas, 9 yıl aradan sonra yeniden F1 takvimine dahil olan Türkiye GP’sinde zafere ulaşacak en iddialı isimler arasında yer alıyor. Sezonun 13’üncü yarışı olan Imola GP’sinde ilk iki çizgiyi Lewis Hamilton ve Valteri Bottas’la kapatarak duble zafer yaşayan Mercedes-AMG Petronas, bu sonuçla turbo hibrit çağına geçiş olarak bilinen 2014 yılından bu yana Takımlar Şampiyonluğu’nu başka hiçbir takıma kaptırmayarak peş peşe 7. şampiyonluğuna uzandı.

Motorsporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1’de elde ettiği zaferlerle rekorlar kırarak 7’nci şampiyonluğunu ilan eden Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, şampiyonluğunun ardından çıkacağı ilk yarış için 13-15 Kasım tarihlerinde Türkiye’ye geliyor. Mercedes-AMG Petronas takım pilotları Lewis Hamilton ve Valteri Bottas, 9 yıl aradan sonra yeniden F1 takvimine dahil olan Türkiye GP’sinde zafere ulaşacak en iddialı isimler arasında yer alıyor. Sezonun 13’üncü yarışı olan Imola GP’sinde ilk iki çizgiyi Lewis Hamilton ve Valteri Bottas’la kapatarak duble zafer yaşayan Mercedes-AMG Petronas, bu sonuçla turbo hibrit çağına geçiş olarak bilinen 2014 yılından bu yana Takımlar Şampiyonluğu’nu başka hiçbir takıma vermeyerek peş peşe 7. şampiyonluğuna uzandı. Mercedes-AMG Petronas bu sonuçla, Ferrari’nin üst üste 6. şampiyonluğunu geçerek yeni rekorun da sahibi oldu.

Petronas Pist Laboratuvarı, takımın sıvı teknolojisini yakından takip ediyor

Son şampiyonlukla beraber tüm zamanların en çok şampiyon olan takımları sıralamasında Lotus’u yakalayarak 4. sıraya yükselen Mercedes-AMG Petronas’ın başarılarına, dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden ve madeni yağ pazarının öncülerinden olan Petronas da önemli katkılarda bulunuyor. Motorsporları için özel olarak kurulan Petronas Pist Laboratuvarı; Mercedes-AMG Petronas araçlarının motor ve şanzıman sağlığı ile performansını izlemek için Petronas Primax yakıtı, Petronas Syntium motor yağı ve Petronas Tutela fonksiyonel sıvılarının örneklerini analiz ediyor. Oluşturulan mobil tesis, hassas laboratuvar koşullarını padok alanına taşıyarak mühendislere tam teşhis desteği sunarken, sıvı davranışlarının izlenmesini sağlayarak pistlere önemli katkılar sağlıyor. Petronas Sıvı Mühendisleri Stephanie Travers ve En De Liow tarafından yönetilen laboratuvar, her bir yarış öncesi hız ve verimliliğini daha da artırıp sıvı testi sonuçlarını almak adına geri dönüş süresini daha da iyileştiriyor.

Her yarıştan önce 200 kadar yağ testi yapılıyor

Petronas’ın 2010 yılından bu yana yürüttüğü yakıt ve madeni yağ geliştirme programları, Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı’na birçok başarı getirirken, aynı zamanda takımın Formula 1 tarihindeki en başarılı dönemlerini yaşamasını sağlıyor. Petronas Pist Laboratuvarı ise, bu programın Formula 1 padokundaki fiziki yansımasını oluşturuyor. Özellikle dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının yayılmaya başladığı süre zarfında yarışların tatil edilmesini fırsat bilen Petronas Pist Laboratuvarı ekibi, padokta uygulanacak olan yeni talimatları göz önüne alarak, bünyesindeki yenilikleri ve değişiklikleri de büyük bir özveriyle gerçekleştirdi. Ekibin yaptığı çalışmalar arasında ilk olarak; gaz kromatografi analizi için her yarış haftasında, Petronas Primax yakıt varilinden bir numune çıkarıp FIA’ya iletmek bulunuyor.

Yarış otomobilleri çalıştırıldıktan sonra ilgili Petronas sıvı mühendisi, bir spektrometre kullanarak Enerji Geri Kazanım Sistemi’nde Petronas Syntium motor yağı ve Petronas Tutela şanzıman yağını analiz ediyor. Sıvılar, motorda ve şanzımanda olup bitenlerin anlık görüntüsünü vermek için çok önemli ipuçları barındırıyor. Motorun bozulmasına yönelik bir işaret olan yağdaki parçacıklar, ekibe herhangi bir sorunla ilgili erken uyarı veriyor. Her yarış haftasındaki üç günlük pist etkinliği boyunca, 65 motor yağı ve 30 şanzıman yağı numunesi alınıyor. Noktasal kontrollerde alınan numunelere ek olarak, yine her yarış haftası yaklaşık 200 kadar yağ testi gerçekleştiriliyor. Bu esnada Petronas pist mühendisleri, 30’un üzerinde de yakıt örneği alıyor.