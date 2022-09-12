Tur Assist Dünya Otomotiv Konferansı'nın sponsoru oldu!

Uzun bir aradan sonra fiziksel bir şekilde gerçekleştirilecek Dünya Otomotiv Konferansı'nın ortak sponsorlarından biri de Tur Assist oldu. Ülkemizin en önemli endüstrisine ve pazarına işaret eden otomotiv sektörünün geleceği ve pandeminin yarattığı etkilerin ağırlıklı biçimde konuşulacağı konferans, 20 Eylül 2022 tarihinde, İstanbul, Radisson Blu Şişli'de gerçekleşecek.

Sponsorluk kararları ile ilgili mutluluklarını dile getiren Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan, "Otomotivin baş döndürücü değişimini, üst düzey yöneticilerle tartışma fırsatı bulacağımız Dünya Otomotiv Konferansı'na destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Elektrikli araçlardan yapay zekaya, tedarik zincirinden dijitalleşmeye, birçok konunun oturumlarda ele alınacağı konferans, birçok yeni projenin ve sinerjinin ortaya çıkmasına da vesile olacaktır. Ülkemiz otomotiv sektörüne her daim desteklerimizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.