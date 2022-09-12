Tur Assist Dünya Otomotiv Konferansı'nın sponsoru oldu!
RS Otomotiv Grubu Çatısı altında yer alan, Türkiye'nin en yaygın asistans hizmeti ağına sahip Tur Assist, Dünya Otomotiv Konferansı (WAC)'nın sponsoru oldu. Otomotiv sektöründe sürekli değişen dinamiklerin üst düzey sektör temsilcileriyle yapılacak oturumlarla konuşulacağı konferans, 20 Eylül 2022 tarihinde, İstanbul Şişli'deki Radisson Blu'da gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan, "Elektrikli araçlardan tedarik zincirine, pandeminin otomotiv sektörüne etkilerinden yapay zekaya birçok konunun ele alınacağı Dünya Otomotiv Konferansı'na İstanbul'da ev sahipliği yapılması bizler için büyük önem arz ediyor. Verdiğimiz destekten dolayı memnuniyetlerimizi dile getirmek istiyorum." dedi.
Uzun bir aradan sonra fiziksel bir şekilde gerçekleştirilecek Dünya Otomotiv Konferansı'nın ortak sponsorlarından biri de Tur Assist oldu. Ülkemizin en önemli endüstrisine ve pazarına işaret eden otomotiv sektörünün geleceği ve pandeminin yarattığı etkilerin ağırlıklı biçimde konuşulacağı konferans, 20 Eylül 2022 tarihinde, İstanbul, Radisson Blu Şişli'de gerçekleşecek.
Sponsorluk kararları ile ilgili mutluluklarını dile getiren Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan, "Otomotivin baş döndürücü değişimini, üst düzey yöneticilerle tartışma fırsatı bulacağımız Dünya Otomotiv Konferansı'na destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Elektrikli araçlardan yapay zekaya, tedarik zincirinden dijitalleşmeye, birçok konunun oturumlarda ele alınacağı konferans, birçok yeni projenin ve sinerjinin ortaya çıkmasına da vesile olacaktır. Ülkemiz otomotiv sektörüne her daim desteklerimizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0