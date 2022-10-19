Tüm Suzuki Modellerinde 200 Bin TL’ye Varan Kredi Avantajı Veya 30 Bin TL’lik Takas Desteği Fırsatı!

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere özel alım seçenekleri sunmaya devam ediyor. Tüm modellerinde geçerli 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi fırsatı sunan Suzuki, kredi fırsatından faydalanmak istemeyen müşterilerine 30 bin TL takas desteği imkânı sunuyor. Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, akıllı hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliğini, yüksek performansı, AllGrip 4x4 çekiş sistemini ve en güncel güvenlik donanımlarını bir arada sunan yeni Suzuki S-Cross Hibrit modeli Ekim ayı boyunca 819 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 30 bin TL takas desteği avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca 739 bin TL’den başlayan fiyatlarla 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 30 bin TL takas desteği fırsatıyla SUV sevenleri bekliyor.

AllGrip teknojisine sahip 4x4 özelliğiyle ön plana çıkan, doğada olduğu kadar şehir içinde de üstün yetenekli Jimny modeline, 944 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 30 bin TL takas desteği imkânıyla sahip olunabiliyor. Sunduğu zengin donanım özellikleri ve yüzde 20’ye varan yakıt ekonomisi sayesinde düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan Swift Hibrit ise 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 30 bin TL takas desteği seçeneğiyle birlikte sunuluyor.

Güçlü, iddialı ve güvenli SUV Suzuki S-Cross Hibrit her yönden avantajlı!

Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, S-CROSS, akıllı hibrit teknolojisine sahip motor sistemi, yakıt verimliliği, yüksek performansı, AllGrip 4x4 çekiş sistemi, en güncel güvenlik donanımları ile yeniden doğdu. Günümüzün modern SUV kullanıcılarının gereksinimlerini tam anlamıyla karşılamak üzere tasarlanan Yeni S-CROSS, kusursuz tasarımı ve yüksek

işlevselliğiyle dikkat çekiyor. Şerit Takip ve İhlal Uyarı Sistemi, Yalpalama Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Acil Fren Sinyali gibi uyarı sistemlerinin yanı sıra Suzuki Güvenlik Desteği sürüş teknolojileri ile güvenliği en üst seviyede sunuyor.