Tüm Dünyada En Çok Tercih Edilen Mazda Rengi Kırmızı!

Otomobil ile sürücü arasındaki tutku dolu bağ, DNA'sının odak noktasında yer alan Mazda, bu özelliğini Mazda sahiplerinin tercihiyle de tekrar kanıtlamış oldu. İnsanlık tarihinde tutku, aşk ve güçlü duyguları simgeleyen kırmızı; otomotiv endüstrisinde de hızlı, sportif ve cesur spor otomobillerle özdeşleşiyordu. Öte yandan 60'lı yıllarda sadece spor otomobillerde rastlanan kırmızı renk, "Mazda Kırmızısı" adıyla, Mazda'nın ilk seri üretim otomobili olan R360 Coupe'de ise satın alınırken tercih edilebiliyordu. Yıllar içerisinde markanın otomobillerinde 100'den fazla kırmızı renk tonu seçeneği sunulurken, artık küçük sınıftan büyük SUV'lara kadar her sınıfta bu renk tercih edilebiliyor; ancak halen kırmızı, cesur ve radikal bir renk olarak görülüyor. Öyle ki 2020 yılında Almanya'da satılan tüm otomobillerin sadece yüzde 6,7'si kırmızıyken, ülkede satılan tüm Mazda modellerinin yüzde 27,1'si kırmızıydı ve tüm markalar arasında en yüksek orana işaret ediyordu.

Mazda, Kodo tasarım diliyle otomotive yenilikçi bir kırmızı renk kazandırdı

Kırmızı, doksanlı yıllarda ülkemizde satılan Mazda modellerinde de oldukça popülerdi, Mazda 323, Mazda 626, Mazda MX-5 ve Mazda RX-7'ler kırmızı renkleriyle halen Türkiye sokaklarını süslemeye devam ediyor. Takvimler 2012 yılını gösterdiğindeyse, kırmızıda Kodo tasarım diliyle birlikte yeni bir sayfa açılmış oldu. Hareketsiz bir nesnede akışkanlığın ve dinamizmin hareket kazandırmasını hedefleyen Kodo felsefesinde, tasarımı mükemmel şekilde tanımlayan, doygun ve çarpıcı bir rengin temelleri atıldı: Kristal Ateş Kırmızısı.

O günlerde Mazda geleneklerine uygun şekilde Keiichi Okamoto ve ekibi, yine de tatmin olmamıştı. Dünyanın en güzel kırmızı tonunu yakalama iddiasıyla yola çıkan Okamoto, ışığın vurduğu yerde parlak, gölgede ise koyu ve zengin görünen, neredeyse yarı saydam yapıya sahip bir renk derinliğini istiyordu. Okamoto "Yakutun ya da kırmızı bir camın yarı saydamlığına ve derinliğine sahip özel bir renk hayal ediyorum." dedi ve ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği yoğun çalışmaların sonucunda 2017 yılında Mazda, markanın en özel rengi olan "Kristal Ateş Kırmızı"nı duyurdu.

Kristal Ateş Kırmızısı boyaması için otomobiller üç farklı aşamadan geçiyor

Yeni çarpıcı kırmızı karoser rengi için Mazda, radikal bir üretim ve boyama tekniğini de otomotive kazandırmış oldu. İlk boyama tabakasında biri yüksek düzeyde yansıtıcı özellikli, diğeri ise ışık emici olmak üzere iki farklı türde alüminyum pul kullanılıyor. Bu pulların dağılımı ise boyama sürecinde homojen şekilde dağıtılmak üzere, ideal ışık ve gölge dağılımı için titizlikle kontrol ediliyor. İkinci aşamada boya üzerine geçilen yarı saydam katmanda, derinliği artıran yüksek kroma pigmentleri kullanılırken, son aşamada kullanılan şeffaf üst katman boyaya ekstra parlaklık katarken çevresel etkilere karşı da koruyor. Sonuçta ortaya çıkan Kristal Ateş Kırmızısı, geleneksel renkten yüzde 20 daha fazla doygunluğa ve yüzde 50 daha fazla derinliğe kavuşuyor. Kırmızının özüne odaklanan bu teknikle, magma vurguları, derinlik ve koyu gölgeler için hiçbir şekilde ilave turuncu ve mavi pigmentlere yer verilmiyor