Tüketici motosikletleri tehlikeli buluyor

Eylül ayında 711 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını derleyip, sektöre ışık tutacak istatistikleri paylaşan arabam.com’un sunmuş olduğu araştırma sonuçları, tüketicilerin motosiklet kullanımını tercih etmeme sebebinin tehlikeli bulmaları olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %53,3’ü hayatının bir döneminde motosiklet veya scooter motosiklet kullanmayı düşünmüyor, %21,7’si ise bu konuda emin değil. Katılımcıların %25,1’i ise hayatının bir döneminde motosiklet kullanmayı düşündüğünü belirtiyor.

Türkiye’nin önde gelen 2. el araç ilan platformu arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarının detayları şu şekilde:

Araştırma katılımcılarının %80’i şu anda motosiklet veya scooter kullanıcısı değil, katılımcıların %20’si şu anda motosiklet veya scooter kullanıcısı.

Hayatının bir döneminde motosiklet veya scooter kullanmayı düşünenlerin oranı %25,1 ve düşünmeyenlerin oranı %53,3. Katılımcıların %21,7’si ise bu konuda emin olmadığını söylüyor.

Kullanıcılar Bir Yaşam Tarzı Olarak Benimsediği için Motosiklet Kullanmayı Tercih Ediyor

Araştırma katılımcılarına “hangisini kullanırsınız?” sorusu sorulduğunda tüketicilerin %52,4’ü motosiklet, %47,6’sı scooter motosiklet tercih edeceğini söylüyor. Katılımcılara neden motosiklet tercih ettiği sorulduğunda katılımcıların %38,5’i bir yaşam tarzı olarak benimsediği için motosiklet tercih edeceğini söylüyor. Katılımcıların %24,8’i sıkışık trafikte avantajlı olduğu için, %19,7’si araba fiyatları yüksek olduğu için, %8,5’i hız tutkunu olduğu için, %5,1’i motosiklet muayenelerinin arabalara göre daha ucuz ve 2 yılda bir yapıldığı için ve %3,4’ü uzun yolculuklarda da kullanılabildiği için motosiklet tercih edeceğini söylüyor.

Scooter Motosiklet Tercih Edilme Sebebi: Şehir İçi Pratik ve Konforlu Ulaşım Sağlamak

Tüketicilere Scooter motosiklet tercih etme sebepleri sorulduğunda tüketicilerin %69,7’si şehir içi pratik ve konforlu ulaşım sağlamak istediği için tercih edeceğini söylüyor. Tüketicilerin %10,7’si muayenesinin ucuz ve 2 yılda bir olduğu için, %9’u yakıt tüketimi düşük olduğu için, %8,2’si otomatik vites olduğu için, %2,5’i bagaj alanı geniş olduğu için tercih edeceğini söylüyor. Buna göre scooter veya motosiklet kullanıcılarının ve kullanmayı düşünenlerin maddi şartlardan ziyade, konforlarını düşündükleri için tercih ettiklerini söylemek mümkün.

Motosiklet ve Scooter Motosikletler Tehlikeli Bulunuyor

Motosiklet veya scooter motosiklet tercih etmeyen ve hayatının belli bir döneminde dahi hiç kullanmayı düşünmeyen tüketicilere sebebi sorulduğunda katılımcıların %63,8’i bu araçları tehlikeli bulduğu için tercih etmeyeceğini söylüyor. Katılımcıların %12,8’i ülkemizde iki tekerlekli araçlar yeterince ciddiye alınmadığı için, %12,1’i geniş aile yapısına uygun olmadığı için ve %8,1’i kış şartlarında kullanımı zor olduğu için tercih etmeyeceğini söylüyor.

Katılımcılara iki tekerlekli araçların kullanımı ile ilgili “eklemek istediğiniz bir detay var mı?” sorusu yöneltildiğinde genelde trafikte motosiklet sürücülerine yeterli dikkatin verilmediğine ve bu sebeple de araçların kullanımının tehlikeli olduğuna dair yanıtlar alındı.