Tüketici ‘Bekle-Gör’e Geçti, İkinci Elde Fiyatlar Yüzde 10 Azaldı!

2020 yılında pandemi nedeniyle birçok sektör küçülürken otomotiv sektörü iç pazarda rekorlar kırdı. Pandemiye rağmen sektörün küçülmemesinde; ertelenen talep, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle otomotivin bir yatırım aracı olarak görülmesi ve uygulanan özel faiz kampanyaları etkili oldu. Kasım ayının başına kadar yüksek satış adetlerini sürdüren sektör, Aralık ayında beklentilerin altında seyretmeye başladı. Talepteki düşüş ikinci el araç satışlarına da yansıdı. Cardata verilerine göre, ikinci el araç fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 10 düştü. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Talebin düşmesindeki en önemli etkenlerden biri tüketicilerin elindeki dövizi bozdurmaktan vazgeçip ikinci el araç satın alma kararını ertelemesi. Diğer bir sebep olarak ise, pandemi kaynaklı psikolojik ve motivasyonel olarak böyle bir süreçte bir yatırım yapmama düşüncesini gösterebiliriz. Bu çerçevede, dövizde ve pandemi koşullarında yaşanan stabil olmayan durum tüketicilerin ikinci el bir araç satın alma kararını “bekle-gör politikasına” çevirmesine neden oldu” dedi.

“İkinci elde fiyatlar bu yıl ilk kez düştü”

Kasım ayının ortalarından itibaren 0 kilometre araç satın almaktan vazgeçen tüketicinin, doğal olarak elindeki ikinci el aracı da takasta değerlendirmediğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu durumun ikinci el arzında düşüş yaratarak talebin çeşitliliğini azalttığını dile getirdi. Hüsamettin Yalçın, “Ayrıca, uzun zamandır elinde yüksek maliyetli ikinci el araç stoku bulunan esnaf veya satıcı, bu ekonomi ve pandemi koşullarında daha fazla stok maliyeti yüküne dayanamayıp elindeki ikinci el araçları hızlıca satmak için fiyatları düşürdü. İşte bütün bu sebeplerden dolayı ikinci el araç fiyatları, son 1 yıl içerisinde ilk defa düştü. Yaptığımız piyasa analizlerinde ikinci eldeki bu fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6 ila 12 arasında olduğunu gözlemledik. 0 kilometre araçlardaki yıl sonu kampanyalarının etkisiyle ikinci el araç fiyatlarındaki bu düşüşün Aralık ayı sonunda kadar kademeli olarak devam edeceğini öngörüyoruz.

“150 bin TL bandında sadece 13 adet sıfır kilometre araç kaldı”

Değerlendirmesinde, faizlerin yeniden yükselmesi ve BDDK’nın taşı kredilerine getirdiği vade düzenlemesinin etkisiyle 0 kilometre araç satışlarının azalacağını da vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “0 kilometre araç satışlarında markalar çok çeşitli satış kampanyaları başlattılar. Bu kampanyaların mutlaka satışlara bir etkisi olacaktır ancak fiyatlar hala çok yüksek. En düşük 0 kilometre araç fiyatı şu an 123 bin 900 TL. Öyle ki, pazarda şu an 0 kilometre olarak satılan toplam 1071 binek otomobil arasında 150 bin TL bandında sadece 13 binek otomobil, 200 bin TL bandına ise sadece 81 binek otomobil kaldı. Dolayısıyla Aralık ayında iç pazarın Ekim’deki gibi 94 bin adetleri veya Kasım’daki gibi 80 bin adetleri göreceğini öngörmüyoruz. Ayrıca, BDDK kararları doğrultusunda fiyatı 300 bin TL’nin üzerinde olan taşıt kredilerinde vade sınırının 48 aydan 36 aya, 750 bin TL’nin üzerindeki krediler için de vade sınırının 48 aydan 24 aya çekilmesi ve geçen haftaki faiz artırımı sıfır kilometre satışlarını aşağıyı yönlü etkileyecektir” diye konuştu.

İşte Kasım’dan Aralık’a İkinci Elde Fiyat Değişimi

Marka Model M. Yılı Kasım 2020 Aralık 2020 Değişim