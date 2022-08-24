TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin Madeni Yağ Hedefi Büyük

Zülfikarlar Holding bünyesinde Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım A.Ş. (TPPD), son 2 yılda toplam tonajda yüzde 70’lik büyümenin yanında aynı zamanda beyaz ürün ve otogaz pazarında da önemli oranda bir büyüme yaşadı. 2021’de pompa satışlarında en hızlı büyüyen akaryakıt markası olma ünvanını elde eden TPPD, bir diğer önem verdiği satış kanalı olan madeni yağda da son iki yılda satışlarını beş kat yükseltti. İstasyonlarında madeni yağ satışlarını arttırmak amacı ile pazara giriş stratejisini tamamen değiştiren ve Türkiye genelinde distribütör modeline geçen TP Petrol Dağıtım A.Ş., madeni yağ sektöründe hedeflerinin büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Madeni Yağ Sektörüne Ciddi Yatırım

Önemli bir satış kanalı olarak gördükleri madeni yağ sektörü ile ilgili, “Türkiye genelinde oluşturduğumuz bu yeni alt yapı ile güçlü, sürdürülebilir, karlı bir büyümenin temelini atmış olduk. Bu kanaldan beklentimiz 2022 yılı ve sonrası için çok yüksek.” diyen TP Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız, sektörün güçlü birer oyuncusu olmayı amaçladıklarını vurguladı. Madeni yağ sektörüne ciddi yatımlar yapmaya devam eden TPPD, önce kurum içinde güçlü bir ekip kurmak için kolları sıvadı ve donanımlı bir insan kaynağı oluşturdu.

“Her Geçen Gün Distribütör Ağını Genişletiyoruz”

TP Petrol Dağıtım A.Ş., madeni yağ sektörün söz sahibi olan ve öne çıkan bir marka olması gayesiyle her geçen gün distribütör ağını genişletiyor ve Türkiye’nin çeşitli illerinde aileye katmak üzere “iş ortağı” arayışlarına devam ediyor. Özellikle sanayi sitelerinde yer alan madeni yağ ustaları ile endüstriyel kuruluşları önceliklerinin arasında gören Türkiye Petrolleri, yurtdışındaki kuvvetli algısını da sürdürerek ihracatta aktif bir rol üstleniyor.

Amaçlarının geniş ürün gamını en yüksek kalite - uygun fiyat ile paydaşlarına ve son tüketiciye ulaştırmak olduğunun altını çizen Genel Müdür Fidan Bayındır Yıldız, ürün çeşitlilikleriyle ilgili şunları aktardı:

“Binek araç motor yağları, ticari araç motor yağları, motosiklet yağları, transmisyon ve dişli yağları, endüstriyel yağlar, denizcilik yağları ve antifrizler olmak üzere piyasanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek genişlikte ürün ailesine sahibiz ve bu ürünleri müşterilerimize en yüksek kalitede sunuyoruz.” Genel Müdür Fidan Bayındır Yıldız ayrıca, 2021 yılında pompa satışlarında sektör, yüzde 15 büyürken TPPD’nin yüzde 27 büyüdüğüne dikkat çekerken 2020 yılından bu yana toplamda 200 yeni bayiyi bünyelerine kattıklarını ve bayi sayılarını 782’ye çıkardıklarını ifade etti.

EPDK verilerine göre yüzde 2 büyüyen otogaz pazarında ise yüzde 32 büyüme ile sektörün bu alanda en hızlı büyüyen markası olduklarını da ekleyen Yıldız, “Sektördeki tüm bu başarı ve yakaladığımız ivmeyi madeni yağ sektöründe de elde etmek istiyoruz.” dedi.