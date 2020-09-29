TOYOTA’NIN YENİ MÜŞTERİ DENEYİMİ DİREKTÖRÜ OĞUZ ODYAKMAZ

Mesleki kariyerine, 2005 yılında Petrol Ofisi’nde Saha Müdürü olarak başlayan Odyakmaz, bayi yönetimi, satış ve satış sonrası hizmetler alanında 15 yıldan fazla tecrübeye sahip. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de yaklaşık 10 yıl boyunca Satış Sonrası Bayi Saha Yönetimi’nde tecrübe edinen Oğuz Odyakmaz, son olarak 2017 yılında Bayi Satış Sonrası Operasyonları Müdürü olarak atanmıştı.

Toyota’da Müşteri Deneyimi Direktörü görevine atanan Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Odyakmaz, evli ve bir erkek çocuk babası.