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Toyota’nın Yeni Finans Direktörü Nilgün Aydın Türkücü Oldu

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Finans Direktörlüğü görevine Nilgün Aydın Türkücü getirildi.

Otovitrin 15.06.2021, 17:33
Toyota’nın Yeni Finans Direktörü Nilgün Aydın Türkücü Oldu

Nilgün Aydın Türkücü, 2004-2007 yılları arasında BDO Türkiye’de Kıdemli Denetçi olarak çalıştıktan sonra, News Outdoor Türkiye’de Bütçe ve Raporlama Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılından itibaren Renault Grubu’nda finansal raporlama ve kontrol, iç denetim, müşteri kredileri, vergi ve muhasebe fonksiyonları yöneticiliklerini üstlenen Türkücü, son 5 yılda yine aynı grupta Mali İşler Direktörlüğü görevinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Nilgün Aydın Türkücü, evli ve ikiz çocuk annesi.

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