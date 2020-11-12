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Toyota’nın Yeni Bayi Yönetimi Direktörü Caner Yüksel

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Bayi Yönetimi Direktörlüğü görevine Caner Yüksel getirildi.

Otovitrin 12.11.2020, 16:00
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Toyota’nın Yeni Bayi Yönetimi Direktörü Caner Yüksel

Otomotiv sektöründeki mesleki kariyerine, 2006 yılında Bölge Yöneticisi olarak başlayan Yüksel, bayi yönetimi, “0” ve 2. el araç perakende ve filo satış alanında 15 yıldan fazla tecrübeye sahip. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de yaklaşık 9 yıl boyunca Bayi Satış Saha Yönetimi, Filo ve Özel Satışlar operasyonlarında tecrübe kazanan Caner Yüksel, son olarak 2017 yılında Bayi Satış Operasyonları Müdürü olarak atanmıştı.

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun olan, Toyota’nın yeni Bayi Yönetimi Direktörü Yüksel, evli ve iki çocuk babası.

#Toyota
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