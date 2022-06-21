Toyota’nın Şehirli SUV’u Yaris Cross Türkiye’de

Her yolculukta ideal yol arkadaşı

Toyota’nın yeni modeli Yaris Cross, markanın SUV tasarım dilini güçlü ve dinamik hatlara sahip olan bir görünüme taşıdı. Günlük sürüşler için ideal bir yol arkadaşı olma hedefiyle tasarlanan Yaris Cross, şehirli SUV tarzını yeniden keşfetti ve rakiplerinden ayrılan kaslı bir tasarımla Toyota SUV ailesinde yerini aldı.

Güçlü ve kendine has tasarımıyla dikkat çeken Yaris Cross, ilk bakışta yüksek sürüş pozisyonunu ve dinamik tasarımını vurgulayan bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Elmastan ilham alan gövde tasarımıyla, keskin ve güçlü hatları bir araya getiren Yaris Cross’un ön bölümü, Toyota SUV’larında gördüğümüz imza niteliğindeki tasarım unsurlarını taşıyor. Ön ve alt panjurdaki üst üste konumlanmış ikizkenar ızgara tasarımı, Yaris Cross modelinde de kendisini gösteriyor.

Yaris Cross’un dış tasarımında dikkat çeken diğer unsurlar arasında LED ön farlar, LED ön sis farları, 17 inç’e kadar tercih edilebilen alüminyum alaşım jantlar, panoramik cam tavan, LED arka farlar ve sıralı efektli arka sinyal lambaları oldu.

Geniş iç hacmi ve cam tavan opsiyonuyla ferah ve aydınlık sürüş deneyimi sunan Yaris Cross, Yaris hatchback modeline göre 95 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 240 mm daha uzun olarak tasarlandı. 2,560 mm ölçüsüyle Yaris hatchback ile aynı aks aralığına sahip Yaris Cross’un 170 mm yerden yüksekliği bulunuyor. SUV tasarımına destek veren bu yükseklik, aynı zamanda sürücüye daha iyi bir görüş açısı sunuyor.

Yaris Cross’un iç tasarımı, modern ve kaliteli bir görünümü, SUV tarzı bir temayla buluşturdu. Yüksek oturma pozisyonu ile geniş bir görüş açısı sunulurken, direksiyon ve koltuk tasarımı da, yüksek konfor sunmasının yanı sıra otomobille güçlü bir iletişim kurulacak şekilde tasarlandı. Orta konsol ve multimedya ekranı arasındaki güçlü çizgiler, klima kontrol düğmeleriyle entegre edilerek şık bir görünüm oluşturuldu.

İki motor ve zengin donanım seçenekleri ile geldi

Toyota’nın yeni SUV’u Yaris Cross, Türkiye’de 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Benzinli versiyonlar; Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack; hibrit versiyonlar ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack donanım seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Tüm versiyonlarda zengin donanımlarıyla dikkat çeken Yaris Cross modelinde, 8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Andriod Auto akıllı telefon entegrasyonları, 7 inç renkli TFT sürücü gösterge ekranı, kablosuz şarj ünitesi, geri görüş kamerası ve elektronik park freni standart olarak sunuluyor.

Bununla birlikte versiyona göre 10 inç ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, çift bölgeli otomatik klima, sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma özelliği ve ambiyans aydınlatma da araçlarda yer alan özellikler arasında.

Yaris Cross teknolojik özelliklerinin yanı sıra yolculuklarda da hayatı kolaylaştıracak özelliklerle geliyor. Yaris Cross’un akıllı mühendisliği ve iç yerleşimi sayesinde, 397 litre ile sınıfında rekabetçi bir bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklar katlandığında ise, bagaj hacmi 1097 litreye kadar çıkıyor. 40:20:40 oranında katlanan koltuklarla birlikte çift katlı ve çift taraflı bagaj tabanı pratikliği daha da artırıyor.

B-SUV segmentindeki tek tam hibrit: Yaris Cross Hybrid

Toyota Yaris Cross, 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle birlikte hem yüksek sürüş keyfi hem de düşük tüketim sağlıyor. 4. nesil hibrit teknolojisine sahip Yaris Cross, B-SUV segmentindeki tek tam hibrit. Yüzde 40 termal verimliliğe sahip üç silindirli 1.5 litre Hybrid Dynamic Force motor, elektrik motoruyla kombine ediliyor. Düşük devirlerde de yüksek güç ve tork sunacak şekilde tasarlanan motor, hibrit sistem ile kombine edildiğinde 116 PS güç ve 120 Nm tork sağlıyor. Birleşik WLTP değerlerine göre 4.6 lt/100 km tüketim ve 105 gr/km CO2 emisyon değerine sahip. Yaris Cross Hybrid, Toyota’nın tüm hibritlerinde olduğu gibi e-CVT otomatik şanzımanı kullanıyor.

Yaris Cross modelinde kullanılan lityum iyon batarya, yüksek verimliliğiyle öne çıkıyor. Bataryada yapılan geliştirmelerle birlikte Yaris Cross Hybrid şehir içi sürüşlerde sıfır emisyon ve sıfır yakıt tüketimiyle daha uzun süre yol alabiliyor. Sadece elektrik motorunu kullanarak 130 km/s hıza kadar çıkabiliyor.

Bununla birlikte Yaris Cross Hybrid, yalnızca Passion X-Pack versiyonuna özel olarak sunulan sahra sarı gövde ve siyah tavan renk seçenekleriyle tercih edilebilecek.

Hibrit versiyonun yanı sıra Yaris Cross ürün gamında 1.5 litrelik benzinli motor seçeneği de sunuluyor. Hibrit sistemde kullanılan ile aynı güç ünitesine sahip benzinli Yaris Cross, CVT şanzımanla eşleştirildi. 125 PS maksimum güç ve 153 Nm maksimum tork değerine sahip motor, Yaris Cross’un dinamik yeteneklerine uygun performans sunuyor.

Yaris Cross’un güç ünitelerinin yanı sıra dinamik performans, yüksek rijitlik, şasi dengesi ve düşük ağırlık merkezi sunan GA-B platformuyla destekleniyor. Yaris hatchback modelinde kendini kanıtlayan bu platform, ideal ön-arka ağırlık dağılımıyla birlikte gövde burulmasını en az indiriyor ve sürücünün tepkilerine hassasiyetle yanıt verilmesini sağlıyor.

Yaris Cross’ta yüksek güvenlik standart

Toyota, her modelinde olduğu gibi yeni modeli Yaris Cross’ta da güvenlikten ödün vermedi ve standartlarını daha ileriye taşıdı. Toyota Safety Sense 2.5 aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemleri, Yaris Cross modelinde standart olarak sunuluyor.

Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, tüm hızlarda çalışan Adaptif Hız Sabitleyici, Akıllı Şerit Takip Sistemi ve Otomatik Yanan Uzun Farlar hem güvenliği hem de konforu ön planda tutuyor. Bununla birlikte Toyota ürün gamına Yaris ile birlikte katılan Ön Orta Hava Yastıkları ve Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi Yeni Yaris Cross’u güvenlikte eksiksiz bir otomobil yapıyor.