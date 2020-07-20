Toyota’nın Kurumsal Kimliği Yenilendi

Genişleyen mobilite ürünleri ve servisleriyle sürekli olarak çeşitlenen müşteri tabanı etrafında geliştirilen yeni tasarım dili, tüm dijital ve fiziksel temas noktalarında akıcı bir tarz ortaya koyuyor. Toyota’nın yeni kurumsal kimliği görsel sadelikten ilham alıyor. Tüm bunlar ileri görüşlü, mobile hazır, daha premium his ve tamamen tutarlı olmak üzere tüm iş alanlarında ve alt markalarda şekilleniyor.

Toyota’nın yeni marka tasarımı, Avrupa’da çok iyi bilinen Toyota yazısının yerine sade bir 2 boyutlu logo tasarımı olarak öne çıkıyor. Bu yeni tasarım sadelik, şeffaflık ve modernlik ile birlikte dijital dünyaya kusursuz bir şekilde uyum sağlarken, fiziksel dünyada da etkili bir tarza sahip. Yeni logo tüm iletişim noktalarında uygulanırken, mevcut logo araçlarda kullanılmaya devam edecek.

Yeni görsel kimlik aynı zamanda Toyota Type isimli yeni özel bir tipografiyle birlikte geliyor. Online ve offline olarak çok amaçlı kullanıma sahip olan tema, aynı zamanda şirketin Avrupa’da online bayilik için dijital olarak hazır olduğunu temsil ediyor.