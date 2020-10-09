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TOYOTA’NIN HİBRİT SATIŞLARI 16 MİLYONU AŞTI

Toyota, ilk kez 1997 yılında otomobil dünyasına devrim niteliğindeki hibrit teknolojisine sahip modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 16 milyon adedi aşmayı başardı. 2020 yılının ilk 8 ayında 979 bin 855 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, toplamda 16 milyon 7 bin 441 adetlik satışa ulaşmış oldu. Toyota bu satış rakamıyla hibrit teknolojisindeki açık ara liderliğini de devam ettirdi. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR da yılın aynı dönemindeki 79 bin 132 adetlik satışıyla üretilmeye başlandığı günden bu yana toplamda 655 bin 687 adetlik satışa imza attı.

Otovitrin 09.10.2020, 14:08
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TOYOTA’NIN HİBRİT SATIŞLARI 16 MİLYONU AŞTI

Toyota Avrupa’daki hibrit araç satışlarında da, 3 milyon adedi geçerek önemli bir başarıyı daha yakaladı. Yılın ilk 8 ayında Toyota’nın tüm Avrupa’da hibrit araç satışı adedi de 281 bin 876 olarak gerçekleşti.  Toyota, Türkiye’de de 2009 yılından bugüne kadar 29 bin 776 adetlik hibrit otomobil satışı yaparak, hibrit araç satışlarındaki liderliğini Türkiye’de de sürdürdü. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota logosunu taşıyor.

Yıllık 5,5 milyon elektrikli araç satışı

Toyota, 2030 yılı için planlanan yıllık 5,5 milyon elektrikli araç satışlarının beklenenden 5 sene önce gerçekleşeceğini de açıkladı.  Toyota tarafından yapılan açıklamada elektrikli araç satışlarının, planın 5 sene öncesinde 2025 yılında yıllık 5,5 milyona yükseleceği duyuruldu.

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