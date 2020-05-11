Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97947
ALTIN
385.642
DOLAR
7.0693
STERLİN
8.7193
EURO
7.6394

Toyota’nın En Büyük Hibrit SUV’u HIGHLANDER Avrupa’ya Geliyor

Toyota'nın en büyük ve en geniş hibrit SUV’u Highlander, ilk kez Avrupa pazarında satışa sunulacak. Özel olarak geliştirilen tam hibrit güç ünitesiyle üretilen Highlander, D segmentinde RAV4, C segmentinde C-HR ve önümüzdeki yıl üretimine başlanacak olan B segmentindeki Yaris Cross ile birlikte Toyota’nın Avrupa’daki ürün gamını daha da genişleten yeni bir SUV modeli olacak. Toyota Highlander Hybrid’in 2021’in ilk aylarında Avrupa yollarındaki yerini alması planlanıyor.

Toyota’nın En Büyük Hibrit SUV’u HIGHLANDER Avrupa’ya Geliyor

Toyota'nın en büyük ve en geniş hibrit SUV’u Highlander, ilk kez Avrupa pazarında satışa sunulacak. Özel olarak geliştirilen tam hibrit güç ünitesiyle üretilen Highlander, D segmentinde RAV4, C segmentinde C-HR ve önümüzdeki yıl üretimine başlanacak olan B segmentindeki Yaris Cross ile birlikte Toyota’nın Avrupa’daki ürün gamını daha da genişleten yeni bir SUV modeli olacak. Toyota Highlander Hybrid’in 2021’in ilk aylarında Avrupa yollarındaki yerini alması planlanıyor.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:20
2021 Okunma
Toyota’nın En Büyük Hibrit SUV’u HIGHLANDER Avrupa’ya Geliyor

23 yıllık hibrit deneyimi ve 15 milyonu aşan hibrit müşterisi ile birçok farklı segmentte hibrit modellerini kullanıcılarıyla buluşturan Toyota, 4. nesil kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisiyle Highlander Hybrid SUV’u üretti. Efsanevi dayanıklılığı ve SUV pazarındaki kapsamlı deneyimini de Highlander Hybrid SUV’a aktaran Toyota, hibrit teknolojisindeki öncülüğünü ve liderliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Toyota’nın GA-K platformu üzerinde yapılan Highlander’da, SUV konforu, geniş iç hacmi ve yüksek güvenlik standartları, hibrit motorun düşük emisyonları, yüksek yakıt verimliliği ve akıllı dört çeker sürüş sistemi bir araya getirildi.

Etkileyici tasarım ve geniş iç hacmi

Highlander Hybrid, 4,950 mm uzunluğu ve çarpıcı 20 inç alaşım jantlarıyla akıcı, dinamik ve sofistike tasarımıyla premium bir şehirli SUV görüntüsü çiziyor. Aynı zamanda her türlü yol koşulunda mükemmel performans için geliştirilen çok yönlü dört çeker sürüş sistemiyle de güçlü yanlar ortaya konuyor.

Highlander Hybrid, 7 kişilik kapasiteye sahip bir SUV olarak pratikliği ve geniş iç hacmiyle tüm yolcular için rahat bir ortam sağlıyor. Gerçek bir 7 koltuklu SUV olarak, ikinci sıra koltukların 180 mm öne kaydırılmasıyla, üçüncü sırada oturacak yetişkinler için yeterli alanın sunulması sağlanırken, en arka koltuklardan araca binmeyi ve araçtan inmeyi de kolaylaştırıyor. Ayak sensörü yardımıyla otomatik olarak açılabilen elektrikli bagaj kapağının ardında yer alan 658 litrelik bagaj hacmi, ikinci sıra koltuklar katlandığında 1,909 litreye çıkıyor.

Üst düzey donanım seviyesine sahip olan Highlander Hybrid’de, orta konsolda 12.3 inç multimedya ekranı, ön cama yansıtmalı gösterge ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özellikleri, kablosuz şarj sistemi, koltuk havalandırması ve arka görüşün yolcular ya da kafalıklarla engellenemediği açılıp kapatılabilen dijital kameralı iç dikiz aynası gibi özellikler yer alıyor.

Üstün sürüş dinamikleri

Highlander'ın 4. nesil tam hibrit güç ünitesi, 2.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motoru, önde ve arkada konumlandırılan elektrikli motorlarla birleştiriyor. Arkada yer alan elektrik motoruyla birlikte, her türlü yol şartında yüksek çekiş ve yüksek verimlilik sağlayan akıllı dört çeker sürüş özelliği AWD-i özelliği sunuluyor. Güçlü Nikel-Metal Hidrit sistem bataryası ise, ikinci sıradaki koltukların altına konumlandırıldı.

Toplam sistem gücü 244 HP olan Highlander Hybrid, sadece 146g/km ortalama emisyonu, 6.6 lt/100 km tüketimi (WLTP çevrimi) ve 5.2 lt/100km tüketimi (NEDC) ile sınıfının en iyi CO2 salımı oranını sunuyor.

Sürüş Modu seçme düğmeleriyle birlikte sürücüler, ECO, NORMAL, SPORT ve TRAIL arazi sürüş modları olmak üzere farklı seçenekler arasında kolayca geçişler yapabiliyorlar. Hibrit motorun getirdiği sessiz ve akıcı sürüş, Highlander’da kullanılan akustik ön cam, tavan, kabin ve tabana adapte edilen yalıtım malzemeleriyle, aracın daha da sessiz olması sağlanıyor.

Highlander'ın GA-K platformunun getirdiği hafif ve yüksek sertliğe sahip gövdesiyle birlikte alçak ağırlık merkezi, yeni SUV modelinin çevik bir yol tutuş ve konforlu otoyol sürüş karakteristiğini de gözler önüne seriyor.

İleri seviyede güvenlik

Yeni Highlander Hybrid, geniş çaplı birçok farklı senaryoda kazaları önlemek veya şiddetini azaltmak üzere tasarlanan bir dizi aktif güvenlik teknolojilerini içeren son 'Toyota Safety Sense’ güvenlik sistemi ile donatılmış bulunuyor.

Highlander'ın Toyota Safety Sense paketi, kazadan kaçınmak için aktif direksiyon desteği de sağlayan, yayaları ve bisikletlileri algılayan Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) gibi birçok ileri seviye güvenlik özelliklerini içeriyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IVECO Daily, İngiltere’nin prestijli 2020 Ticari Van Sürücüleri Ödülünü kazandı
IVECO Daily, İngiltere’nin prestijli 2020 Ticari Van Sürücüleri Ödülünü kazandı
PEUGEOT TÜRKİYE, NİSAN AYINI LİDER TAMAMLADI.
PEUGEOT TÜRKİYE, NİSAN AYINI LİDER TAMAMLADI.
Ford’dan kuş pisliklerine karşı sıra dışı boya koruma yöntemi
Ford’dan kuş pisliklerine karşı sıra dışı boya koruma yöntemi
Renault’dan Şimdi Al Eylül’de 750TL Taksitle Ödemeye Başla Kampanyası
Renault’dan Şimdi Al Eylül’de 750TL Taksitle Ödemeye Başla Kampanyası
Çin'den yeni ticari hamle: Koronavirüs karşıtı otomobil!
Çin'den yeni ticari hamle: Koronavirüs karşıtı otomobil!
MAHLE klima kondansatörü - muhafazasız konumda yüksek performans
MAHLE klima kondansatörü - muhafazasız konumda yüksek performans
Toyota’nın Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı
Toyota’nın Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı
Nissan E. Dams Takımının da Aralarında Bulunduğu Formula E Pilotları Sanal Ortamda Yarışıyor
Nissan E. Dams Takımının da Aralarında Bulunduğu Formula E Pilotları Sanal Ortamda Yarışıyor
NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor
NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor
KIA, elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı
KIA, elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı
Toyota’dan Tamamen Yeni B-SUV: Yaris Cross
Toyota’dan Tamamen Yeni B-SUV: Yaris Cross
ŠKODA’nın İyilik Araçları Yola Çıktı
ŠKODA’nın İyilik Araçları Yola Çıktı
Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezini Kuruyor
Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezini Kuruyor
Volvo Cars Mühendislerinden Dijital Hackathon’da Pandemi Çözümü
Volvo Cars Mühendislerinden Dijital Hackathon’da Pandemi Çözümü
Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor
Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
Peugeot’nun iki modeline 2020 Red Dot Tasarım Ödülü
Peugeot’nun iki modeline 2020 Red Dot Tasarım Ödülü
ŠKODA’dan Sağlığına Önem Veren Klima Teknolojisi
ŠKODA’dan Sağlığına Önem Veren Klima Teknolojisi
TOYOTA RAV4’ün Global Satışları 10 Milyon Adedi Aştı
TOYOTA RAV4’ün Global Satışları 10 Milyon Adedi Aştı

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim