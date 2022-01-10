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TOYOTA’DAN PERAKENDE VE FİLODA TARİHİ SATIŞLAR

Toyota, araç bulunurluğu ve yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen 2021 yılında toplam pazarda geçen yıla oranla yüzde 30’luk bir büyüme göstererek 52 bin 588 adetlik satış gerçekleştirdi. Aynı zamanda Türkiye’deki en yüksek satış adetlerinin ikincisini de gerçekleştirmiş oldu.

Otovitrin 10.01.2022, 09:40
TOYOTA’DAN PERAKENDE VE FİLODA TARİHİ SATIŞLAR

Bir önceki yıla oranla perakende satışlarını yüzde 26 artıran Toyota, 32 bin 773 adetlik satış ile binek otomobil pazarında ilk dört içinde yer alırken, filo satışlarında da yüzde 37’lik gelişme göstererek 19 bin 815 adede ulaştı ve tüm zamanların en yüksek adetli filo satışına imza attı. Toyota, geçen yıla oranla toplam otomotiv pazarındaki payını da yüzde 1,9 oranında artırarak yüzde 7,1 oranla ilk beş sıra içindeki yerini aldı.

Toyota Hibrit Satışlarında Lider

Toyota’nın en çok satan modeli, 41 bin 343 adetlik satışla Corolla olurken efsane model, 2021’de Türkiye’de de en çok satılan modeller arasında ikinci sıraya yerleşti. Hibrit teknolojinin öncüsü Toyota’nın Türkiye’deki hibrit otomobil satışları da 2020 yılına göre yüzde 9 artarak 19.653 adet olarak gerçekleşti. Toyota, Türkiye’deki hibrit otomobil satışlarında yüzde 40’lık pay ile pazarda açık ara önde bulunuyor.

Bozkurt “Her şeye rağmen satışları olumlu olarak değerlendirebiliriz”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, 2021 yılının ilk çeyreğindeki göstergelerin pazarın 1 milyon adetler civarında gerçekleşeceğine işaret ettiğini; ancak pandemi etkisiyle yaşanan bulunurluk sorununun ortaya çıktığını kaydetti. Bozkurt, içinde bulunulan ortamda 737 bin 550 adetlik satışın da olumlu olarak değerlendirilebileceğini sözlerine ekleyerek “Çip krizi, global çapta üretim yapan bütün sektörleri etkilediği gibi otomotiv sektörünü de doğrudan etkiledi. Bunun yanında belli materyallerin tedarikinden kaynaklı bazı yedek parça gruplarındaki üretim ve bulunurluk sıkıntısı ile lojistik sektöründe yaşanan sıkıntıların da sektörümüze yansımasıyla talebin çok altında üretim gerçekleşti ve global bir sorun olarak karşımıza çıktı” dedi.

Bozkurt, Toyota olarak 2021 yılında gerçekleştirdikleri büyümenin kayda değer olduğunu da sözlerine ekleyerek “Eğer bulunurluk sıkıntısını yaşamasaydık 75 bin adetlere rahatlıkla ulaşırdık. 52 bin 588 adetlik satış gerçekleştirdik ve tüm zamanların rekorunu yalnızca 244 adetle kaçırdık. Bulunurluk, kurların inişli çıkışlı grafiği, faiz oranlarına rağmen gerçekleşen satışlarımız geleceğe daha iyi ve güvenle bakmamızı sağlıyor” diye konuştu.

“2022 yılında şartlar el verirse satışlar aynı seviyede gerçekleşir”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, üretimde bazı yedek parçaların tedarik edilememesi, çip krizi, lojistik hizmetlerinde aksamalar başta olmak üzere pandemi döneminin getirdiği belirsizlikler sürdükçe 2022 yılı pazar tahmininde bulunmanın zor olduğuna dikkat çekerek “Bu, sektörü temkinli yaklaşmaya yönlendiriyor. 2022’de araç bulunurluğu sıkıntımız olacak. Sektörde yaşanan sıkıntılar aşılır ve ÖTV baremleri gerektiği zamanlarda gecikmeden güncellenirse 2022 yılındaki satışların 2021 yılına yakın ya da aynı seviyelerde olacağını öngörüyorum. Bunun yanında kurlar, faiz seviyesi de çok belirleyici unsur olarak karşımıza çıkacak. Kurun, enflasyonun ya da faiz oranlarının yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olması çok önemli. Bu nedenle 2022 için 500-750 bin adetler arasında geniş bir bantta tahmin yapabiliyorum” şeklinde konuştu.

Bozkurt, 2022 yılında kaç adet araç alınacağı konusunda belirsizliklerin sürdüğünü de kaydederek şunları söyledi:

“2022’de Avrupa pazarının 2,5-3 milyon adet büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle Avrupa artık daha fazla araç isteyecektir. Böyle bir Avrupa talebi varken bizim araç almak istediğimizde bulma şansımız biraz azalacak. Bunun yanında ülkemizde farklı dinamikler de var. Türkiye ekonomisi çerçevesinde pazarda talep nasıl olacak? Kurlar stabil kalabilecek mi? Kurun düşük olması önemli ama düşük kurdan ya da yüksek kurdan önce tercih ettiğimiz şey stabil kur seyri. Bunun yanında otomobil almak icin kredi faizleri hala yüksek seyrediyor. Ayrıca kredi kullanımıyla ilgili kısıtlamalar da kredili otomobil satışlarını durma noktasına getirmekte. Bu uygulamanın da gözden geçirilerek günün şartlarına uygun hale getirilmesine ihtiyaç vardır. Bütün bu ekonomik bileşkeler stabil hale gelmeli ki hem biz hem müşterilerimiz plan yapabilsin” dedi.

Bozkurt, 2022 yılında tedarik ile ilgili olarak Toyota’nın Türkiye satışlarının ne olacağı tahmininde bulunmak için erken olduğunu; ancak 2021 yılıyla aynı paralelde bir satış seyri beklediklerini de söyledi.

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