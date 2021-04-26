TOYOTA’DAN HIRVATİSTAN’DA BİR DUBLE ZAFER DAHA

Son gün Ogier, yol bölümünde yaşanan kaza nedeniyle hasar gören sağ kapı ve aerodinamiyle yarışmak zorunda kalsa da performansını korumayı başardı. Rallinin son etabı olan Güç Etabı’na 3.9 saniye farkla lider olarak gelen Evans, son bölüme doğru geniş aldığı bir virajda zaman kaybetmesiyle liderliği takım arkadaşına kaptırmış oldu. Ogier, Güç Etabı’nda 2.9 saniye farkla birinci sırayı elde ederek Toyota’ya yeni bir galibiyet daha getirdi.

Hırvatistan’a WRC tarihinin en genç lideri olarak gelen Kalle Rovanperä ise cuma günü kaygan bir virajda yoldan çıkmasıyla aracın rollcage’ine verdiği hasar nedeniyle hafta sonuna veda etmek zorunda kaldı.

Maksimum puanı elde eden son şampiyon Ogier, Pilotlar Şampiyonluğu’nda yeniden liderliği alırken Toyota takımı ise Markalar Şampiyonluğu’nda 27 puan farkla liderlik avantajını artırdı.

TGR WRC Challenge Program’ı kapsamında Toyota Yaris WRC ile yarışan Takamoto Katsuta, üst üste üçüncü kez altıncı sırada finiş gördü ve hızıyla bir kez daha izleyenleri etkilemeyi başardı.

Takım kaptanı Jari-Matti Latvala zorlu ve heyecan dolu hafta sonunu, “Elfyn Evans için üzgünüm çünkü son virajda dışarıya taştı ve orada kaybetti. Her iki pilot da sonuna kadar zorladı ve Ogier harika bir son etaba imza attı. Sonuçtan gurur duyuyoruz çünkü bir başka ilk iki sıra derecesini elde ettik” diye değerlendirdi.

Yarışın galibi Sébastien Ogier ise duygusal açıdan inişli-çıkışlı bir hafta sonu geçirdiklerini ifade ederek “Sabah yol bölümünde yaşanan olayların ardından herkesin güvende olması en önemlisiydi. Orada rallinin benim için bittiğini düşünmüştüm çünkü araç çok kötü hasar almıştı. Bu olayın ardından galibiyet alabileceğimizden emin değildim ama herkes bizim asla pes etmeyeceğimizi biliyor ve sonuna kadar mücadele ettik. Elfyn Evans da harika bir iş çıkardı. Tüm hafta sonu boyunca tempomuz iyiydi ve podyumda ilk iki sırayı elde etmek harikaydı” dedi.

WRC’de 2021’in dördüncü yarışı, sezonun ilk toprak yarışı olan Portekiz Rallisi olacak. 20-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek rallide, pilotları kumlu ve taşlı yollardan oluşan etapları bekliyor.