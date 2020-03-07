Toyota’dan Gerçek SUV, Gerçek Hibrit: “RAV4 Hybrid Passion X-Sport”

Karakteristik tasarımı, üst düzey performansı, kapasitesi ve yüksek güvenlik özellikleriyle 5’nci jenerasyon RAV4’lerin tüm özelliklerini bünyesinde taşıyan RAV4 Hybrid Passion X-Sport, diğer RAV4 versiyonlarında olduğu gibi 222 HP güce sahip yeni 2.5 litre hibrit motor ile donatıldı.

Elektrikli dört çeker AWD-i sistem ile en zor şartlarda mükemmel bir performans gösteren RAV4 Hybrid Passion X-Sport tüm Türkiye’deki Toyota Plazalarda 442 bin 750 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

İnci beyazı dış renk ve metalik siyah renkli tavan ile sunulacak olan RAV4 Hybrid Passion X-Sport, metalik siyah boyalı arka tampon, yan koruma plastikleri, çamurluklar ve 18 inç alüminyum alaşımlı parlak siyah jantlar ile karakteristik bir görünüme sahip.

Gövde rengi kapı kolları, metalik siyah ön tampon ve sis farı çerçevesi ile dış görünüm tamamlarken, RAV4 Hybrid Passion X-Sport’un iç mekanı da siyah spor deri döşeme ile siyah iç tavan ile dikkat çekiyor.

İç tasarımda ayrıca; 7 inç dokunmatik multimedya ekranı ve direksiyonun arkasında 7 inç TFT çoklu bilgi ekranı da yer alıyor. Bununla birlikte 8 inç dokunmatik ekran, akıllı giriş özelliği ile birlikte akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi de bulunuyor.

4.4 lt/100 km ortalama yakıt tüketimine ve 101 g/km CO2 emisyonuna sahip olarak ön plana çıkan RAV4 Hybrid Passion X-Sport, Toyota’nın yeni geliştirilen akıllı dört çeker sürüş teknolojisini de barındırıyor.

Mekanik AWD sistemlerine göre daha hafif ve kompakt olan elektrikli AWD-i sistemi şehir içinde daha iyi yakıt ekonomisi sunarken, yüksek hızda daha sessiz sürüş ve kaygan koşullarda daha iyi çekiş sağlıyor.