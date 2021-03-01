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TOYOTA’DAN “EZBER BOZAN” ÇILGIN BAHAR KAMPANYASI

Toyota, kaçırılmayacak indirimler ve “0” finansman oranıyla “çılgın” bir kampanya başlattı… Stoklarla sınırlı olacak kampanyanın ilk haftasında tüm Toyota plazalarda çalışma saatleri akşam 8’e kadar uzatıldı… Corolla modelleri 181 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Otovitrin 01.03.2021, 11:19
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TOYOTA’DAN “EZBER BOZAN” ÇILGIN BAHAR KAMPANYASI

2021 yılının ilk çeyreğine hızlı bir giriş yapan Toyota, 1 Mart tarihinde başlayan kampanyasıyla ezberleri bozuyor. Büyük indirim avantajlarıyla dolu ve çok seçenekli “Çılgın Bahar Kampanyası” ile Toyota Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar “0” finansman oranıyla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında diğer Toyota modellerinde de indirimler yer alırken, Toyota plazalara gelenler onlarca “inanılmaz” sürpriz fiyat teklifleri de alabilecekler. Stoklarla sınırlı olan bu kampanyaya özel olarak tüm Toyota plazalar ilk hafta saat 20:00’a kadar açık olacak.

Bozkurt; “Toyota Sahibi Olmak İçin Büyük Fırsat”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın bugüne kadar olan en cazip kampanyalarından birini daha hayata geçirdiklerini belirterek “Marka olarak daha önce de müşterilerimiz yararına büyük ses getiren çok sayıda özel kampanya yapmıştık. Baharın gelişi ve herkesin morale ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bu günlerde “Çılgın Bahar Kampanyası” ile herkesin dilediği Toyota modeline kavuşmasını hedefliyoruz. Müşterilerimize; teknolojisi, donanımları, sürüş keyfi, ikinci el değeri ve çevreci özellikleriyle öne çıkan modellerimize sahip olmak için büyük bir fırsat sunuyoruz. Böylelikle daha çok kişi Toyota kalitesi ile buluşacak ve Toyota sevdalısı olacak” dedi.

“Filolar da çevreci araçlara yöneldi”

Ocak ayına rekor satışla başladıklarını, Şubat ayında da hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Bozkurt “Avrupa emisyon normlarına uygun koşulları taşıdığımız için Toyota olarak avantajlı konumdayız. Özellikle filolarını karbon ayak izini azaltmak amacıyla çevreci araçlarla değiştirmek isteyen kurumlardan büyük talepler alıyoruz. Şu an sadece filo için 28 bin adet sipariş almış durumdayız. Bu yıl CDV modelimiz olan Proace City’nin de ürün gamına katılmasıyla tüm segmentlerin yüzde 75’ine hitap ederken, hafif ticari araç pazarında iddiamızı daha da güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Tüm bu veriler ışığında bu yıl düşmesini beklediğimiz pazara rağmen Toyota olarak pazar payımızı artıracağımızı ve daha fazla araç satacağımızı öngörüyorum” şeklinde konuştu.

“Çılgın Bahar Kampanyası” Toyota Sahibi Yapacak

Bahara yeni bir Toyota ile girmek için müşterilerine avantajlar dünyasının kapısını aralayan kampanyada, dünyanın en çok satılan modeli olan Corolla sedan versiyonları 181 bin 250 TL’lik başlangıç fiyatıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Peşin ödeme yapmak yerine taksitle bir Corolla’ya sahip olmak isteyenlere ise 12 ay 0 finansman oranı seçeneği de sunuluyor. Stoklarla sınırlı bu özel kampanya süresince birçok modelde de indirimler veya “0” finansman oranı seçenekleri yer alırken, bazı Toyota modellerinde de sürpriz avantajlar bulunuyor.

Toyota, “Çılgın Bahar Kampanyası” ile hayalleri kurulan bir otomobile sahip olmak isteyenleri Türkiye’ye yayılmış Toyota Plazalara bekliyor.

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