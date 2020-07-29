TOYOTA’DAN AVRUPA’DA HİBRİT REKORU

Avrupa’da 2000 yılında hibrit araç satışına başlayan Toyota, bugün sadece Avrupa’da 10 farklı hibrit model seçeneği sunarak tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. 2019’da Avrupa’da 550 bine yakın hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota’nın toplam satışları içindeki hibrit oranı, Avrupa genelinde yüzde 52, Batı Avrupa’da ise yüzde 63 oldu. Toyota, Türkiye’de de 2009 yılından bugüne kadar 24 bin 955 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 92’si Toyota logosunu taşıyor.

Toyota, uzun vadeli stratejisinde hibrit güç ünitelerine odaklanması sayesinde Avrupa’da giderek sıkılaşan emisyon yönetmeliklerini karşılamak adına lider şirket olmayı da başardı. Toyota’nın sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi, şehir içi kullanımlarda sürüşlerin büyük oranda emisyon salımı olmadan gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Bununla birlikte Toyota, dünya çapında 90’dan fazla ülkede bugüne kadar 15,5 milyonu aşan hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Toyota kendini ispatlayan hibrit teknolojisi ile eşdeğer fosil yakıtlı araçların kullanımına göre çevreye 120 milyon ton daha az CO 2 emisyon salımının gerçekleşmesini de sağladı.

Toyota’nın öncü olduğu hibrit teknolojisi, Toyota’nın elektrikli araçlar, kablo ile şarj edilebilen hibrit araçlar ve yakıt hücreli araçlar dahil olmak üzere çoklu elektrikli araç stratejisinin temelini oluşturuyor.