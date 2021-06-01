TOYOTA’DAN AVANTAJLI YAZ BAKIM KAMPANYASI

Toyota sahiplerinin araçlarının bakımlarını ve yedek parça değişimlerini indirimli olarak yaptırmaları için 1 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında tüm Toyota Plazalarda, fren balata ve diskleri, silecekler, amortisörler ile debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak.

Fırsatlarla dolu “Yaz Servis Günleri” kampanya çerçevesinde, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerde de yüzde 30'luk indirim bulunacak.

Bunun yanında ayrıca Akbank Axess üye işyeri olan Toyota Yetkili Satıcı ve Servisleri’nde 2-8 taksitli servis ve bakım hizmetlerine +4 taksit imkanı da sunulacak. Kampanya dahilindeki indirim ve avantajlardan yararlanmak isteyen Toyota kullanıcılarının ilkbahara bakımlı araçlarla girmeleri için yapmaları gereken tek şey otomobillerini kendilerine en yakın Toyota plazaya götürmeleri olacak. Toyota sahipleri indirim ve avantajlardan yararlanmak için servis randevularını online olarak da alabilecekler.