Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını, mevcut sağlık çözümlerinin aksamadan sürdürülebilmesi adına teknoloji ve kullanımının ne kadar kritik olduğunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

Toyota’nın çeşitli fuarlarda sergilediği asistan robotlar ve yürüme araçlarının yanı sıra fonksiyonel mobilite araçları ise, güvenli bir geleceğe ışık tutarak gündeme gelmeye devam ediyor. Toyota’nın geliştirdiği ve geleceğin hareket serbestisini temsil eden E-Care Konsept Aracı, sağlık hizmetlerini hızlandırıp ileri bir botuya taşırken, aynı zamanda daha güvenli ve risksiz bir ulaşım sağlıyor.

E-Care ile geleceğin tıbbi muayenesinden örnekler veren Toyota, sunduğu otonom araç hizmetiyle birlikte hastaların sorunsuz ve hızlı bir şekilde istenen yere taşınmasını sağlıyor. Bununla birlikte yoldayken doktor ile iletişim kurma imkanı veren teknoloji, hastanın tıbbi muayenesinin dahi uzaktan yapılabilmesine imkan tanıyor.

Aracın geliş saatini, evde bekleyen hastaya bildiren otonom araç, aynı zamanda hastanın ailesine de ulaşım detayları ve hastanın sağlık sonuçları hakkında bilgilendirme yapıyor. Sahip olduğu tıbbi tanı konseptleriyle birlikte hastanın çeşitli değerlerini uzaktan doktora iletebiliyor.

Toyota’nın geleceği yansıtan E-Care konsepti, koronavirüs gibi salgınların olduğu dönemlerde dahi, büyük önem taşıyan sağlık hizmetlerinin aksamamasını amaçlayarak geleceğin teknolojisine ışık tutuyor.