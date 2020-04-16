Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
96394
ALTIN
384.342
DOLAR
6.9280
STERLİN
8.6637
EURO
7.5441

Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor

Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor

Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor

Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor

16 Nisan 2020 Perşembe 14:14
2008 Okunma
Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını, mevcut sağlık çözümlerinin aksamadan sürdürülebilmesi adına teknoloji ve kullanımının ne kadar kritik olduğunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

Toyota’nın çeşitli fuarlarda sergilediği asistan robotlar ve yürüme araçlarının yanı sıra fonksiyonel mobilite araçları ise, güvenli bir geleceğe ışık tutarak gündeme gelmeye devam ediyor. Toyota’nın geliştirdiği ve geleceğin hareket serbestisini temsil eden E-Care Konsept Aracı, sağlık hizmetlerini hızlandırıp ileri bir botuya taşırken, aynı zamanda daha güvenli ve risksiz bir ulaşım sağlıyor.

E-Care ile geleceğin tıbbi muayenesinden örnekler veren Toyota, sunduğu otonom araç hizmetiyle birlikte hastaların sorunsuz ve hızlı bir şekilde istenen yere taşınmasını sağlıyor. Bununla birlikte yoldayken doktor ile iletişim kurma imkanı veren teknoloji, hastanın tıbbi muayenesinin dahi uzaktan yapılabilmesine imkan tanıyor.

Aracın geliş saatini, evde bekleyen hastaya bildiren otonom araç, aynı zamanda hastanın ailesine de ulaşım detayları ve hastanın sağlık sonuçları hakkında bilgilendirme yapıyor. Sahip olduğu tıbbi tanı konseptleriyle birlikte hastanın çeşitli değerlerini uzaktan doktora iletebiliyor.

Toyota’nın geleceği yansıtan E-Care konsepti, koronavirüs gibi salgınların olduğu dönemlerde dahi, büyük önem taşıyan sağlık hizmetlerinin aksamamasını amaçlayarak geleceğin teknolojisine ışık tutuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
Peugeot’nun iki modeline 2020 Red Dot Tasarım Ödülü
Peugeot’nun iki modeline 2020 Red Dot Tasarım Ödülü

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim