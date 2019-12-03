Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
108265
ALTIN
271.690
DOLAR
5.7304
STERLİN
7.4493
EURO
6.3474

Toyota'ya inovasyon ödülü

Toyota’nın servis randevularını otomatik olarak planlanlayan yeni sistemi ödülle taçlandı…

Toyota'ya inovasyon ödülü

Toyota’nın servis randevularını otomatik olarak planlanlayan yeni sistemi ödülle taçlandı…

03 Aralık 2019 Salı 17:12
1236 Okunma
Toyota'ya inovasyon ödülü


Toyota’nın en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak adına geliştirdiği “Akıllı Atölye Planlama” uygulaması, dünyanın 110 ülkesinde faaliyet gösteren ve teknoloji alanında saygınlığı ile bilinen IDC firmasının düzenlediği "Yapay Zeka, Analitik ve RPA Teknoloji Ödülleri" yarışmasının inovasyon kategorisinde 3.'lük ödülünü aldı. Bir senelik çalışmanın ürünü olan uygulama ile Toyota’nın Türkiye çapındaki 59 yetkili servisinde randevu ve atölye planlaması otomatik olarak yapılıyor.

Erkan Aytürk, Oğuz Odyakmaz, Mustafa Elmas

Sektöründe yine bir ilki gerçekleştirerek “Akıllı Atölye Planlama” sistemini hayata geçiren Toyota’nın bu uygulamasıyla; servis randevuları, operasyon süresi ve teknisyen yetkinliklere göre otomatik olarak planlanabiliyor. Toyota kullanıcılarının tarih tercihlerine göre servis kabul ve teslimat saatlerini hesaplayan sistem, en uygun servis danışmanının atamasını da yapıyor. Her alanda müşteri memmuniyeti anlayışını öne çıkaran Toyota, bu uygulama ile müşterilerine sunduğu satış sonrası hizmetlerinde de farklılığını ortaya koyuyor.

Koray Kocabaş ve Oğuz Odyakmaz

Toyota’nın Online Randevu Sistemi ile entegre çalışan “Akıllı Atölye Planlama” sistemi sayesinde Toyota müşterileri web üzerinden diledikleri Toyota bayisinde istedikleri tarihe göre alacakları servis randevularında kabul ve teslim saatlerini kendileri seçebiliyor ve bakıma ilave ihtiyaçlarını randevu aşamasında organize edebiliyorlar. Türkiye genelinde tüm yetkili servislerinde sunulan bu hizmet ile Toyota kullanıcılarının daha hızlı ve etkin hizmet alması amaçlanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faizler düştü, araç kiralamaya talep yeniden yükseldi
Faizler düştü, araç kiralamaya talep yeniden yükseldi
Michelin ve Faurecia’dan enerji verimliliğinde yeni bir oluşum: Symbio
Michelin ve Faurecia’dan enerji verimliliğinde yeni bir oluşum: Symbio
Otokar, savunma sanayindeki kabiliyetlerini Latin Amerika'da tanıtacak
Otokar, savunma sanayindeki kabiliyetlerini Latin Amerika'da tanıtacak
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim