Toyota WEC’de Hiper Araç Çağı’na Zaferle Başladı

Belçika’daki efsanevi pist bir kez daha heyecan verici bir yarışa sahne olurken Toyota, tempoyu belirlemeyi başardı. 8 numaralı araçta yarışan Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley, hafta sonu boyunca takım arkadaşlarıyla zorlu bir mücadele ortaya koyarak yarışı ilk sırada tamamladılar.

162 tur süren 6 Saat Spa-Francorchamps yarışında, 8 numaralı GR010 HYBRID en yakın rakibinden 1 dakika 7.196 saniye önünde yer alarak birinciliği elde etti. Bu zaferin ardından TOYOTA GAZOO Racing, arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna giden yolda, Belçika’da da üst üste beş kez kazanmış oldu.

Bununla birlikte Spa-Francorchamps Pisti’ndeki bu yarışta 7 numaralı GR010 HYBRID ile yarışan Dünya Şampiyonları Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López ise pol pozisyonundan başladı. Galibiyet için mücadele eden Toyota pilotları, birkaç aksiliğin ardından yarışı üçüncü tamamladı.

Takım kaptanı Hisatake Murata, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndaki yeni dönemin son derece rekabetçi hale geleceğini belirterek “Karşılaşılan tüm zorluklara karşın mekanikerler, mühendisler ve pilotlar büyük bir çaba sarf ederek iki aracımızla podyumda yer almamızı sağladılar. Yeni nesil yarışlara güçlü bir başlangıç yaptık. GR010 HYBRID’i öğrenmeye devam edip daha da geliştireceğiz. Belçika’daki yarışta geliştirmemiz gereken yanları gördük ve özellikle Le Mans yarışı öncesi bunlara odaklanarak sıkı çalışacağız” dedi.

WEC’in bir sonraki yarışı, 13 Haziran’da Portekiz’de gerçekleştirilecek. TOYOTA GAZOO Racing, 8 Saat Portimao yarışında bir kez daha podyumun en üstünde yer almayı hedefliyor.