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Toyota ve Hino Trucks’tan, Hidrojen Yakıt Hücreli Ağır Ticari Araç

Toyota, ağır ticari araçlara olan talebin artmasıyla birlikte Toyota Motor Kuzey Amerika (TMNA) ve Hino Trucks işbirliğiyle Kuzey Amerika pazarı için hidrojen yakıt hücreli elektrikli ağır ticari araç geliştirme kararı aldı.

Otovitrin 23.10.2020, 12:21
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Toyota ve Hino Trucks’tan, Hidrojen Yakıt Hücreli Ağır Ticari Araç

Her iki şirket, Toyota’nın kendini kanıtlamış yakıt hücresi teknolojisini ve yeni geliştirilen Hino XL Serisi şasisini kullanarak, zararlı emisyonları olmayan, yüksek kapasiteli bir ağır ticari araç üretecekler. 2020 yılının başında Japonya pazarı için geliştirileceği açıklanan 25 tonluk yakıt hücreli elektrikli ağır ticari araç çalışmasının ardından, Kuzey Amerika pazarına yönelik bu yeni çalışmayla Toyota-Hino Trucks işbirliği daha da genişletildi. Yeni yakıt hücreli araç ile ilgili ilk tanıtımının 2021’in ilk yarısında gerçekleşmesi planlanıyor.

Sessiz ve güçlü bir performans sunacak olan yakıt hücreli ağır ticari araç, sadece su buharı salımına sahip olacak. Toyota, 20 yılı aşkın yakıt hücresi teknolojisi çalışmalarını Hino’nun ağır ticari araç deneyimiyle birleştirerek yenilikçi ve yüksek kapasiteli bir ürün ortaya çıkaracak.

Toyota yakıt hücresi teknolojisi, artırılmış menzille birlikte ticari açıdan kullanıma uygun ve çevreci bir çözüm sunacak. Aynı zamanda Toyota dayanıklılığı, güvenilirliği ve yenilikçi yaklaşımıyla bir kez daha öncü rolünün altını çizecek.

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