Toyota Ultra Kompakt Elektrikli Aracı C+Pod’u Satışa Sundu

Toyota elektrikli araçların yaygınlaşması adına yeni iş modelleri dahil olmak üzere farklı çalışmalar yapmayı planlıyor. Şu anda sınırlı sayıda kullanılacak C+pod, 2022 yılından itibaren ise bireysel kullanıcılara da satışa sunulacak. Yeni C+pod’un şu anda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sadece elektrikli araçlar tarafından sunulan yeni hizmetler de tanıtıldı. Yeni C+pod, kişi başına enerji verimliliğini artıran bir mobilite seçeneği olarak iki koltuklu olacak şekilde tasarlandı. Buna ek olarak C+pod ile kurumsal kullanıcıların günlük kısa kullanımlarla müşterileri ziyaret etmesi hedefleniyor. Ayrıca şehir içi veya dağlık bölgelerde yaşayanlar için de güvenli ve çevre dostu bir ulaşım sağlıyor.

2.490 mm uzunluğa, 1.290 mm genişliğe, 1.550 mm yüksekliğe ve 1.780 mm dingil mesafesine sahip aracın dönüş çapı ise sadece 3.9 metre. Bu sayede dar alanda rahatça manevra yapabilen C+pod, aynı zamanda tek şarjla 150 km yol kat edebiliyor. 2 kişilik C+pod’un 9.06 kWh güce sahip lityum iyon bataryası 5 saatte tamamen doldurulabiliyor. Ayrıca C+pod önünde yer alan girişle 10 saate kadar güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Maksimum 60 km/s hıza ulaşabilen C+pod’un ağırlığı ise sadece 670 kg.

Toyota elektrikli araçları popülerleştirmek adına ürün gamını genişletiyor ve yeni iş modelleri için işbirlikleri ortaya koyuyor. Japonya’da ilk olarak C+pod, yürüme hızında ilerleyen elektrikli araç (Walking Area BEV) ve Toyota i-Road ile 200’dan fazla kurumsal ve yerel hükümet işbirliğiyle yeni ulaşım modelleri deneyimleniyor.