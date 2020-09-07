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Toyota, Türkiye Rallisi Öncesi Podyum Başarısıyla Liderliğini Devam Ettiriyor

TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Şampiyonası takımı, 2020 WRC sezonunun yeniden başlamasıyla birlikte şampiyonaya hızlı geri döndü. Estonya Rallisi’nde, özellikle pazar günü kusursuz bir performans ortaya koyan Toyota, Kalle Rovanperä ile Güç Etabı’nı kazanarak son gün 6 etabın tamamını birincilikle bitirmeyi başardı ve poyumda da kendine yer bulmayı başardı.

Otovitrin 07.09.2020, 17:14
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Toyota, Türkiye Rallisi Öncesi Podyum Başarısıyla Liderliğini Devam Ettiriyor

Estonya Rallisi’ nde Sébastien Ogier ile üçüncülüğü elde eden Toyota, genel klasmanda diğer pilotları Elfyn Evans dördüncü ve Kalle Rovanperä ile beşinci oldu. Estonya Rallisi’ndeki bu sonuçlarla birlikte TOYOTA GAZOO Racing, 18-20 Eylül tarihlerinde Marmaris’te gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi öncesinde Markalar Şampiyonası ve Pilotlar Şampiyonası’nda liderliğini korudu.

Estonya Rallisi’nde toplam 17 etabın 11’inde Toyota Yaris WRC ilk sırayı almayı başardı. Sébastien Ogier 5, Kalle Rovanperä 5 ve Elfyn Evans 1 etapta üstünlüklerini ortaya koyarak sıra dışı performanslar sergilediler.

Estonya Rallisi’nin ardından değerlendirmeler yapan takım kaptanı Tommi Mäkinen, yarış sonucunun tüm takım için oldukça iyi olduğunu ifade ederek, “Bu sonuçlar bizi Pilotlar ve Markalar Şampiyonası’nda zirvede tuttu. Testlerde karşılaştıklarımıza göre hafta sonu daha farklı şartlar vardı. Yine de son gün tüm pilotlarımızın en hızlı zamanlara imza attığını gördük. Özellikle genç bir sürücü için Kalle’nin hızı etkileyiciydi. Güç Etabı’nda olduğu gibi büyük baskı altındayken en iyi performansını ortaya koyuyor. Cumartesi günü lastik problemimiz olmasaydı, muhtemelen genel klasmanda çok daha iyi yerlerde olabilirdik” dedi.

Yarışı üçüncü sırada tamamlayan TOYOTA GAZOO Racing pilotu Sébastien Ogier ise ralliyi podyumda tamamlamanın olumlu bir sonuç olduğunu ifade ederek, aynı zamanda daha fazla potansiyele sahip olduklarının altını çizdi.

2020 Dünya Ralli Şampiyonası’nda takımlar, 4 yarışın ardından rotasını 18-20 Eylül’de gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi’ne çevirdi. Sezonun en zorlu yarışlarından biri olması beklenen Türkiye Rallisi’nde, sıcak hava şartları ve toprak etaplardaki kayalar, hem pilotlar hem de otomobiller için heyecan verici bir mücadelenin yaşanmasını sağlayacak.

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