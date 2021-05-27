Toyota Sürdürülebilir Hidrojen Enerjisiyle Eyfel’i Aydınlattı

Görsel bir şölene ev sahipliği yapan Eyfel Kulesi’nin tamamen yeşile bürünmesi, karbonsuz yenilenebilir hidrojeni temsil etti. Farkındalığı artırmak adına gerçekleştirilen bu girişimle birlikte Toyota’nın karbon emisyonlarını azaltmak ve hidrojen toplumunun büyümesini hızlandırmak için yakıt hücresinin yaygın bir şekilde kullanımını destekleme yolundaki hedefine de vurgu yapıldı.

Işıklandırmada kullanılan GEH2 jeneratörler aynı zamanda Eyfel Kulesi’nin etrafındaki Energy Observer köyüne de elektrik sağladı. Birçok şirket ile birlikte Toyota da hidrojen enerjisi ve mobilite çözümleri ile yarının sürdürülebilir şehirlerine bakış açısını böylelikle ortaya koymuş oldu. Toyota, aynı zamanda hidrojen yakıt hücresi teknolojileri uygulamalarını da sergileyerek yeni Mirai, CaetanoBus tarafından üretilen bir hidrojenli şehir otobüsü, EODev ile birlikte geliştirilen REXH2 tekne menzil artırıcı ve GEH2 jeneratörlerini tanıtma fırsatı da buldu.

Toyota Avrupa Başkanı ve CEO’su Matt Harrison, hidrojenin marka ve çevre için önemine vurgu yaparak şunları söyledi: