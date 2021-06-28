Toyota Safari Rallisi’nden de Çifte Zaferle Dönmeyi Başardı

Sébastien Ogier ve co-pilotu Julien Ingrassia yarışı ilk sırada tamamlayarak bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen altı ralliden dört galibiyet elde etmeyi başardı. Bununla birlikte Takamoto Katsuta ise ikinci olarak kariyerinde ilk kez WRC podyumuna çıktı ve Toyota Yaris WRC’nin ilk iki sırada yer almasını sağladı.

Son derece zor bir yarış olmasıyla bilinen Kenya Safari Rallisi, hafta sonu boyunca tüm ekiplere heyecanlı anlar yaşattı. Ogier Cuma günü yaşadığı sorunun ardından genel klasmanda yedinci sıradaydı ve liderden iki dakikadan daha fazla süreyle arkada kalmasına rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak başarıya ulaştı.

Pazar günü üçüncü sırada yarışa devam eden Ogier, beş kısa ama son derece zorlu etaplarda yarış liderinin sıkıntı yaşamasının ardından yükselmeye devam etti. Yarışın bu bölümünde genç sürücü Katsuta ilk kez WRC yarışına liderlik ederken Ogier, yedinci etabını kazanarak ralliyi birinci sırada tamamladı. Bu zafer, Toyota tarihinin dokuzuncu Safari Rallisi galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Ogier, rallinin sonundaki Güç Etabı’nda da iki puan elde ederken şampiyonada liderlik avantajını artırdı. Pilotlar Şampiyonası’nda en yakın rakibi olan takım arkadaşı Elfyn Evans ile puan farkını 34’e çıkardı.

Katsuta’nın ilk podyum sonucu ise 2015 yılından beri Japon pilotun geliştirilmesine destek veren TOYOTA GAZOO Racing WRC Challenge Programı’nın başarısını ortaya koydu.

Kenya’da yarışan dört Toyota Yaris WRC aracı da ilk 10’da finişe ulaşmayı başardı. Kalle Rovanperä ralliyi altıncı sırada tamamlarken, Elfyn Evans ise yarışı 10. sırada bitirdi.

Sezonun ortasına gelinirken bu sonuçlarla birlikte TOYOTA GAZOO Racing Markalar Şampiyonası’nda 59 puan farkla ilk sıradaki avantajını artırarak korumayı başardı.

Yarışın ardından sonuçları değerlendiren takım kaptanı Jari-Matti Latvala oldukça özel bir hafta sonu geçirdiklerini ifade ederek “Böylesine klasik bir rallide, ilk iki sırayı almak gerçekten zordu. Bu galibiyet dayanıklılığımızı, istikrarımızı ve asla pes etmeyen tutumumuzu gösteriyor” dedi.



Safari Rallisi’ni kazanmanın inanılmaz bir his olduğunu söyleyen Sébastien Ogier ise “Cuma günü yaşadığımız sorunun ardından bunun hala mümkün olduğunu düşünmüyordum ama sonuna kadar zorlayıp maksimum puanı almak için mücadele ettik. Safari’de birçok şeyin yaşanabileceğini biliyordum ve öyle de oldu. Cuma günü yaşanan sorun dışında hafta sonunun geri kalanında oldukça güçlüydük. İyi bir tempomuz vardı ve aracımız inanılmazdı. Şampiyona için büyük bir adım attık ve takım için çok iyi bir gündü” diye konuştu.

WRC takviminde 12 yarışın 6’sı tamamlanırken, sıradaki yarış 15-18 Temmuz tarihleri arasında Estonya’da gerçekleştirilecek. Hızlı ve akıcı etaplarıyla birlikte birçok zıplama noktasının bulunduğu Estonya Rallisi’nde bazı teknik etaplar da pilotları bekliyor olacak.