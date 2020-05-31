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Toyota RAV4 Güvenlik Testlerinde Zirvede Yer Aldı

SUV segmentinin yaratıcısı ve segmentine adını veren Toyota RAV4 modeli, tüm dünyada önde gelen çarpışma ve güvenlik testlerinden üst seviye dereceler elde etmeye devam ediyor. Test metotlarını ve değerlendirme standartlarını her yıl daha da zorlaştıran ve Japonya’daki gerçek trafik kazalarını kriter alan JNCAP, üstün güvenlik performansına sahip RAV4 modeline en yüksek puanı verdi.

Toyota RAV4 Güvenlik Testlerinde Zirvede Yer Aldı

SUV segmentinin yaratıcısı ve segmentine adını veren Toyota RAV4 modeli, tüm dünyada önde gelen çarpışma ve güvenlik testlerinden üst seviye dereceler elde etmeye devam ediyor. Test metotlarını ve değerlendirme standartlarını her yıl daha da zorlaştıran ve Japonya’daki gerçek trafik kazalarını kriter alan JNCAP, üstün güvenlik performansına sahip RAV4 modeline en yüksek puanı verdi.

31 Mayıs 2020 Pazar 13:56
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Toyota RAV4 Güvenlik Testlerinde Zirvede Yer Aldı

JNCAP her yıl yükselttiği çarpışma güvenliği kriterlerini bir kez daha revize ederek yaşlanan nüfusunun sürüş kondisyonlarını testlere daha iyi yansıtmaya başladı ve insan vücuduna daha yakın özelliklere sahip mankenleri testlere adapte etmeye başladı.

JNCAP, önleyici güvenlik performansı değerlendirmesine geçtiğimiz yıl gece sokak lambaları altında yayaları algılayan otomatik fren sistemlerini de eklemişti. Bu yıl ise standartları zorlaştırmak adına, araştırmalara göre yoldaki yaya ölümlerinin önemli bir bölümünün gece gerçekleştiği gerçeğine dayanarak, ışıklandırma olmayan bölgelerdeki yaya algılayan otomatik fren sistemlerini de ekledi.

Gece sürüş koşullarında yayaları algılayan Ön Çarpışma Önleyici Sisteme sahip Toyota Safety Sense sayesinde yüksek güvenlik standartlarına sahip RAV4, bu yeni kriterlerden 5 yıldız alarak JNCAP'ın değerlendirmesinde en iyi dereceyi elde etti.

Trafik kazalarında ölümler yıldan yıla azalsa da, Toyota sıfır ölümlü kaza hedefiyle Toyota Safety Sense’i, bağlantılı teknolojilerini ve otonom sürüşü her açıdan geliştirmeye devam ederek trafik kazalarını azaltıyor.

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