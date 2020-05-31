Toyota RAV4 Güvenlik Testlerinde Zirvede Yer Aldı

JNCAP her yıl yükselttiği çarpışma güvenliği kriterlerini bir kez daha revize ederek yaşlanan nüfusunun sürüş kondisyonlarını testlere daha iyi yansıtmaya başladı ve insan vücuduna daha yakın özelliklere sahip mankenleri testlere adapte etmeye başladı.

JNCAP, önleyici güvenlik performansı değerlendirmesine geçtiğimiz yıl gece sokak lambaları altında yayaları algılayan otomatik fren sistemlerini de eklemişti. Bu yıl ise standartları zorlaştırmak adına, araştırmalara göre yoldaki yaya ölümlerinin önemli bir bölümünün gece gerçekleştiği gerçeğine dayanarak, ışıklandırma olmayan bölgelerdeki yaya algılayan otomatik fren sistemlerini de ekledi.

Gece sürüş koşullarında yayaları algılayan Ön Çarpışma Önleyici Sisteme sahip Toyota Safety Sense sayesinde yüksek güvenlik standartlarına sahip RAV4, bu yeni kriterlerden 5 yıldız alarak JNCAP'ın değerlendirmesinde en iyi dereceyi elde etti.

Trafik kazalarında ölümler yıldan yıla azalsa da, Toyota sıfır ölümlü kaza hedefiyle Toyota Safety Sense’i, bağlantılı teknolojilerini ve otonom sürüşü her açıdan geliştirmeye devam ederek trafik kazalarını azaltıyor.