Toyota RAV4 Ailesinin Maceracı Yeni Üyesi “RAV4 ADVENTURE”

Yeni versiyon, alışılmışın dışında yerlere gitmek isteyen kullanıcılar için tasarlanırken aynı zamanda Toyota’nın hibrit elektrikli araç teknolojisinin performans ve verimliliğinin de kullanılmasını sağlıyor.

RAV4 ADVENTURE maceracı kimliğini dikkat çekici ön tasarımıyla açıkça ortaya koyuyor. Tamamen siyah ön panjur görsel etkiyi artırırken Toyota logosu daha aşağıya alınarak panjurun ortasından geçen çift çizgi üzerine konumlandırıldı. Aracın etkileyici duruşu ve SUV tarzı, ön sis farlarındaki yeni siyah çerçeveler ve parlak gümüş rengi tampon altı kaplamayla birlikte daha da güçlendirildi. Bu etki, daha geniş çamurluklar ve yeni mat gri 19 inç alaşım jantlarla daha da artırıldı. Arka tarafta aracın genel tasarımına uygun şekilde gümüş rengi tampon altı kaplamaya yer verildi. RAV4 ADVENTURE projektör tipi LED farlar ve LED ön sis farları gibi güncellemeleri de içeriyor.

Bununla birlikte RAV4 ADVENTURE, Toyota’nın klasik FJ40 Land Cruiser’ın açık renk tavanına gönderme yapan eşsiz bir iki renkli gövde opsiyonuyla alınabiliyor. Tavan, ön sütunları ve arka spoylerin Dinamik Gri renge sahip olduğu Urban Haki gövde RAV4 ADVENTURE modelini daha farklı kılıyor.

Kabinde pürüzsüz, siyah sentetik deriyi kapitone sırt ve minder bölümleriyle birlikte kontrast oluşturan turuncu dikişlerle birleştiren koltuklarla özel bir döşeme yer alıyor.

RAV4 ADVENTURE, gücünü Toyota’nın dördüncü nesil hibrit elektrikli teknolojisinden alıyor. Standart olarak akıllı dört çeker sistem ile donatılan araçta arka aksta ek olarak kompakt bir elektrik motoru yer alıyor. Verimli ve aynı zamanda güçlü olan bu hibrit ünite, elektrikli motorlarla en yüksek termal verimliliğe sahip motorlardan biri olan 2.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru kombine ediyor. RAV4 ADVENTURE toplamda 222 HP güç üretiyor ve AWD-i sistemiyle 1,650 kg’ye kadar frenli römork çekme imkanı sağlıyor.

RAV4 ürün gamı, dünyada en çok satan SUV unvanını başarıyla korumaya devam ediyor. 1994’te ilk kez tanıtılan RAV4’ün öncü konumu, bugün en çok satılan SUV olan RAV4 Hybrid ile devam ediyor.

Yeni Toyota RAV4 ADVENTURE ve yenilenen RAV4 için Avrupa’da teslimatlar 2022’nin ilk çeyreğinde başlayacak.