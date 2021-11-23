Toyota Plaza Kuzen Edremit’te Hizmete Girdi

Türkiye’deki 62’nci ve en yeni plazası Balıkesir’in gözde ilçelerinden biri olan Edremit’te açıldı. Toyota’nın 3S Plaza konseptine uygun olarak satış, servis ve yedek parça hizmeti verecek olan Toyota Plaza Kuzen, 1400m2’si servis ve 450 m2’si Toyota 1. el, 250 m2’ si 2. el showroom olan 5.500 m2’lik arsa içinde yaklaşık 5.000 m2 kapalı bir alana sahip bulunuyor.

Edremit ve bölgeye hizmet vermek amacıyla açılan Toyota Plaza Kuzen’de satış ve satış sonrası hizmetler için 24 kişilik uzman bir ekip bulunuyor.

Kuzen Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Atlı, Edremit’e layık olan modern bir plazayı hizmete açtıklarını belirterek “Toyota’nın Türkiye’deki 62’nci plazasını Edremit’e kazandırdığımız için mutluyuz. Dünyanın lider otomotiv üreticisi olan Toyota’yı Edremit’te temsil ediyor olmak gurur verici. Burada hizmete sunduğumuz plazamız ile halkımızın her türlü beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Satış ve satış sonrası servis hizmetlerinde müşterilerimize en iyiyi sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.