Toyota Plaza Kar’ın Fırsatlarla Dolu “İlkbahara Hazırlık” Servis Kampanyası

Fırsatlarla dolu kampanya çerçevesinde, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerde de yüzde 30'luk indirim Toyota Plaza Kar’da sizi bekliyor.

Toyota sahipleri indirim ve avantajlardan yararlanmak için servis randevularını online olarak da alabilecekler. Kampanya dahilindeki indirim ve avantajlardan yararlanmak isteyen Toyota kullanıcılarının ilkbahara bakımlı araçlarla girmeleri için yapmaları gereken tek şey otomobillerini Toyota Plaza Kar’a götürmeleri olacak.