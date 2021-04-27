Toyota Plaza ALJ Ankara Avrupa’nın En İyi Bayileri Arasında
Toyota’nın En İyi Müşteri Memnuniyeti elde ederek Avrupa’nın En İyi Bayilerini ödüllendirdiği “Ichiban Ödülleri’nde” kazananlar açıklandı. Türkiye’den yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan Toyota yetkili satıcısı Toyota Plaza ALJ Ankara, Toyota Avrupa tarafından verilen bu ödüle layık görüldü. Ichiban ödül töreni, online olarak 10 Haziran’da gerçekleştirilecek ve Avrupa’daki 44 en iyi Toyota Yetkili Satıcısı, Toyota Avrupa’nın Brüksel’deki merkezine bağlanacaklar.
Bu yıl 32 Avrupa ülkesinden 44 bayi, bu prestijli ödülü almaya hak kazandı. Bununla birlikte her yıl gerçekleştirilen ödüllerde, 2.500’ün üzerinde Avrupalı Toyota Yetkili Satıcısı yarıştı ve Toyota’nın “Önce Müşteri” odaklı anlayışını en iyi şekilde yansıtan bayiler öne çıktı. Toyota’nın en önemli organizasyonlardan biri olarak çıkan Ichiban Ödülleri’nin açıklanmasının ardından açıklama yapan Toyota Avrupa Başkanı ve CEO’su Matt Harrison, “Toyota bayileri bizim ana partnerlerimiz ve marka elçilerimizdir. Zorlukları fırsata çevirmek için tek bir takım olarak çalışmaya devam edeceğiz. Hatırlanabilir bir müşteri deneyimi yaratmak, bizim “Sıfırın Ötesinde” şirket misyonumuzun ana unsurlarından birisi ve bayilerimizle birlikte, başarılı bir mobilite şirketi olmak adına müşteri yaşam boyu değerini güçlendirmeye devam etmeliyiz” diye konuştu.
*Ödüllere adını veren ve Japonca ‘Birinci’ anlamına gelen “Ichiban”, Toyota’nın müşteri memnuniyeti sloganı olan ve “Önce Müşteri” anlamına gelen Japonca “Okyakusama Ichiban” cümlesinden alınmıştır.