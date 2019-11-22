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Toyota, “Özel Olimpiyatlar”a sponsor oldu

Toyota, “Özel Olimpiyatlar”a sponsor oldu

22 Kasım 2019 Cuma 16:25
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Toyota, “Özel Olimpiyatlar”a sponsor oldu

Toyota, zihinsel engelli insanlara karşı ayrımcılığa son vermeyi amaçlayan ve onları topluma kazandırmak adına dünya çapında spor, sağlık, eğitim ve liderlik programlarına imza atan “Özel Olimpiyatlar” organizasyonu ile işbirliği yapacak. Toyota bu amaçla, 2020 yılından başlamak üzere 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu sponsorlukla Toyota, fiziksel ve zihinsel engelleri olan çocuklar ve yetişkinler için Avrupa’da ve Avrasya’da binlerce spor organizasyonunun destekçisi olacak.

Özel Olimpiyatlar, yetenekleri ne olursa olsun her insanın kabul edildiği ve ayrım yapmadan kapsayıcı bir toplum yaratma hedefine sahip. 190’dan fazla ülkede altı milyonun üzerinde atlet ve iş ortaklarına sahip olan Özel Olimpiyatlar organizasyonu, 1 milyonun üzerinde gönüllü tarafından da destekleniyor. Avrupa ve Avrasya’da ise 58 ülkede 500 bin atleti kapsıyor.

“Toyota İnsanlığın Hizmetinde”

Toyota Avrupa Başkan ve CEO’su Dr Johan van Zyl, Özel Olimpiyatlar ile olan sponsorluklarının, Olimpiyat ve Paralimpik hareketiyle başlatılan “İmkansızı Başar” kampanyasıyla daha da genişlediğini dile getirerek “Toyota, mobilitenin, otomobillerin ötesine geçtiğine inanıyor. Bu, zorlukları aşmak, hayalleri gerçeğe dönüştürmek ve insanlığa hizmet ile ilgili bir durum. Hedefimiz Özel Olimpiyatlar ile birlikte herkes için hareket özgürlüğü sağlamak. Ayrıca çalışanlarımız ve yetkili satıcı ağımız da bu hareketin içinde gönüllü olarak yer alabilecek ve atletlere destek verebilecek. Böyle bir organizasyonun içinde yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

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