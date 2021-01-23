TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE’YE  ‘YILIN ÜRETİCİ DEVİ’ ÖDÜLÜ

2021 yılında da başarılarını sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen Mavi Elma Ödül Töreni kapsamında ‘‘Yılın Üretici Devi’’ ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl 13.’sü düzenlenen Mavi Elma Ödül Töreni’nde sektörün en büyük şirketleri, birçok farklı başlık altında ödüllendiriliyor. Çevrim içi bir platform üzerinden canlı olarak 22 Ocak tarihinde düzenlenen ödül töreninde, Yılın Üretici Devi Ödülü, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Aydın’a takdim edildi.

Çevrim içi ödül törenine katılan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Aydın, “Ülkemizin güzide üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesinin İşletme Kulübü tarafından bu ödülü almak son derece onur verici. Bu ödülü 5500 çalışanımız ve geçmişten bugüne bize hizmet eden ve bizi yetiştiren değerli eski yöneticilerimiz de dahil tüm Toyota camiası adına onur duyarak kabul ediyorum. Toyota olarak uygulamaya devam edeceğimiz temel değerlerimiz ile varlığımızı gelecek yıllarda da sürdürerek daha pek çok başarıya imza atacağız. Buna gönülden inanıyorum” dedi.