TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE’YE İHRACAT ŞAMPİYONU ÖDÜLÜ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl gerçekleştirdiği ve 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen üstün ihracat performansı gösteren firmaları belirlediği “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasının sonuçlarına göre Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 3.6 Milyar $ değerindeki ihracatı ile Türkiye’nin İhracat Şampiyonları arasında ikinci sırada yer aldı. 2020 yılında toplam 217 bin aracın üretilerek banttan indirildiği fabrikada, ihracat adedi ise 180 bin olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı içinde ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer almanın memnuniyetini dile getiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Şirket Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, “Toyota C-HR ve Corolla’yı, Sakarya’daki fabrikamızda en yüksek kalite standartlarında üretiyor ve üretimimizin % 90’ını dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç ediyoruz. Başarılarımızın ve Türkiye ekonomisine katkılarımızın devam edeceğine gönülden inanıyorum” dedi.