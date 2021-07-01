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TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE’YE İHRACAT KATEGORİSİNDEN BÜYÜK ÖDÜL
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya istikrarlı bir şekilde devam ediyor. 2021 yılında da başarılarını sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından İhracat Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.
Otovitrin 01.07.2021, 12:30
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ( SATSO), Sakarya’daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı olarak faaliyet gösteren Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası, Akyazı Ticaret Borsası’nın katılımıyla düzenlediği Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni’nde ihracat kategorisinde ödüle layık görüldü. 2020 yılında 30. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçtiğimiz aylarda da OİB tarafından verilen Platin İhracat Ödülü’ne de layık görülmüştü.
Ödül, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Maliyet ve Muhasebe Genel Müdürü Cengiz Belgin’e takdim edildi.