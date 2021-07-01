TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE’YE İHRACAT KATEGORİSİNDEN BÜYÜK ÖDÜL

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ( SATSO), Sakarya’daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı olarak faaliyet gösteren Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası, Akyazı Ticaret Borsası’nın katılımıyla düzenlediği Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni’nde ihracat kategorisinde ödüle layık görüldü. 2020 yılında 30. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçtiğimiz aylarda da OİB tarafından verilen Platin İhracat Öd ülü’ne de layık görülmüştü.

Ödül, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Maliyet ve Muhasebe Genel Müdürü Cengiz Belgin’e takdim edildi.