TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE’DEN ÜRETİME PLANLI BAKIM ARASI

2020 yılında pandemiden dolayı yaşanan 7 haftalık üretim duruşuna rağmen 217 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 180 binini ihraç etti. 2021 yılında ise 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedefliyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yine 2020 yılında Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek “Altın Fabrika - Golden Plant” ödülüne layık görüldü.