Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den Sakarya’daki Okullara Destek

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye geçmiş yıllarda olduğu gibi, eğitime destek faaliyetleri kapsamında bilgisayar hibe etmeye devam ediyor. Topluma değer katan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılının ikinci yarısında Fen Lisesi, İlkokul, Ortaokul, Meslek ve Anadolu Lisesi olmak üzere toplamda 129 bilgisayar, 58 laptop hibe etti.

Öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2019, 2020 ve 2021 yılı toplamında 533 adet masaüstü, 120 adet laptop olmak üzere toplamda 653 adet bilgisayarı Sakarya’da bulunan okullara ulaştırmış oldu.

Okullarda bilişim sınıfı oluşturarak veya yazılım ve geliştirme derslerinde kullanarak öğrencilerini bu alanda geliştirmek isteyen okullara yapılan hibeler ile öğrencilerin teknolojiye hızlıca uyum sağlaması hedefleniyor .

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye sosyal sorumluluk projesi ile eğitimin niteliğini artırmak, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek adına faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Eğitime desteği kurumsal bir değer olarak görürken aynı zamanda öğrencileri de nitelikli bir eğitimle topluma kazandırmayı hedefliyor. Mesleki eğitime destek faaliyetleri kapsamında da eğitim amaçlı araç ve ekipman hibe eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye eğitime verdiği desteklerle, öğrencilerin gelişen teknolojiyi takip etmelerini sağlamaya devam edecek.