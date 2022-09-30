Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den “Geleceğe Kadın Eli” Projesi

Sürdürülebilir bir gelecek için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini destekleyen ve kadınların iş yaşamındaki rolünü geliştirmeyi hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyor. Kadının güçlendirilmesine destek olmakla birlikte, temiz tarımın öneminin altını çizen ‘’Geleceğe Kadın Eli’’ projesi ile kadınların evden de olsa işgücüne katılarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yarınlarını şekillendirmesi amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan olan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Nitelikli Eğitim, İklim Değişikliği ve Eşitsizliklerin Azaltılması’nı destekleyen ve bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ‘’Geleceğe Kadın Eli’’ projesi ile çiftçi kadınların güçlendirilmesi ve aynı zamanda gıda güvenliği konusunda da yarının dünyasının yaşanılabilir olmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

‘’Geleceğe Kadın Eli’’ projesi kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi ve Sodexo ile iş birliği protokolü imzalandı. Protokol doğrultusunda belirli kriterlere uygun 10 kadın çiftçi, sınıf ortamında SUBÜ’den eğitim aldı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından kurulup, okula hibe edilen serada kadın çiftçilere temiz ve sürdürülebilir tarıma ilişkin eğitimler verildi. Projede yer alan çiftçi kadınlara kendilerine ait alanlarda kurulan seralar Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından hibe edilerek, tohum, fide, gübre, ilaç gibi zirai malzeme destekleri verildi. Önümüzdeki aylarda ilk hasat ile ürünler toplanacak ve projenin diğer partneri Sodexo, ürünleri satın alıp işleyerek, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasının yemekhanesinde çalışanlara sunacak.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Şahin: “Geleceğe Kadın Eli, çok yönlü bir proje. Diğer firmalara örnek olmayı ve projenin tüm ülkeye yayılmasını arzu ediyoruz.’’

Kadınların güçlendirilmesi ve işgücüne katılmasının önemini vurgulayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdür ve CEO’su Erdoğan Şahin, “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Sakarya’da büyük bir istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kadın istihdamını da geliştirmek için çalışmalarda bulunuyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne duyarlı bu anlayışımız doğrultusunda geliştirdiğimiz “Geleceğe Kadın Eli” çok yönlü, her anlamda bir sürdürülebilirlik projesi. Proje ile kadınlar evden de olsa işgücüne ve sosyal hayata katılabilecekler. Bu da aile hayatına yansıyacak ve çocuklarının geleceğine etki edecek. Kadınların aynı zamanda yine çocuklarının geleceği için temiz ve sürdürülebilir tarımı sahiplenerek, öncüsü olmalarını hedefliyoruz. Projenin, diğer firmalara da örnek olmasını ve tüm ülkeye yayılmasını arzu ediyoruz” dedi.