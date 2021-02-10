TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE UZAKTAN EĞİTİME DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye geçmiş yıllarda olduğu gibi eğitime olan desteğini sürdürüyor. Mesleki eğitime destek faaliyetleri kapsamında eğitim amaçlı araç ve ekipman hibe eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, faaliyetlerini sürdürdüğü Sakarya’daki ilk ve ortaokullara 2020 yılı boyunca 270 adet bilgisayar bağışı yaptı. 2021 yılında ise 134 adet bilgisayarı Sakarya’daki 15 okula hibe etti.

Eğitime desteği kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören okullar için geçmiş yıllarda da yaptığı gibi bilgisayar bağışlarına bu sene de devam ediyor. Uzaktan eğitim sistemine erişim imkanı olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü ilk ve ortaokullara 2021 yılında 134 masaüstü bilgisayarı hibe eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ilk ve ortaokulların yanında bu sene Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne de bilgisayar desteği verdi.

Öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, uzaktan eğitime verdiği destekler sonucunda özellikle pandemi sürecinde 2020 ve 2021 yılı toplamında 342 adet masaüstü, 62 adet laptop olmak üzere toplamda 404 adet bilgisayarı Sakarya’da bulunan okullara ulaştırmış oldu. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye eğitime verdiği desteklerle, öğrencilerin gelişen teknolojiyi takip etmelerini sağlamaya devam edecek.