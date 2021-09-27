Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Sağlıklı Yaşam Konusunda Çalışanlarını Bilgilendiriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, sağlıklı yaşam farkındalığını artırarak, bütünsel sağlık bilinci oluşturmak amacıyla global Toyota hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu faaliyetlerine “Sağlık Ayı”nda da devam etti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanların kendi sağlığını geliştirmesi, koruması ve bunu sürdürülebilir bir yaşam tarzı haline getirebilmeleri temasını içeren pek çok değerli bilgiyi iç iletişim kanallarını kullanarak çalışanları ile paylaştı.

Paylaşımlarda, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek, kaliteli uyumak, sedanter yaşamdan kurtulacağımız egzersizler yapmak, stresle başa çıkabilmeyi öğrenmek, sigara-alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, aile ve dostlarla verimli zaman geçirmek, dinlenmek ve gülümsemek gibi eylemleri davranışa dönüştürebileceğimiz ve sürdürebileceğimiz yaşam tarzına geçmenin önemi vurgulandı.

Yaptığım Sporu Tanıtıyorum yazı yarışması kapsamında harekete geçme motivasyonunu artırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarına yaptıkları sporu anlattıkları bir yarışma düzenledi. Çalışanlar, ilgili spor ile tanışma hikayelerini, sağlıkları üzerindeki olumlu etkileri, iş ve sosyal hayat arasında kurdukları dengeyi anlattılar.

Bunun yanı sıra Sağlık ve İş Güvenliği ekibi , Sodexo ekibi ile birlikte haftada bir gün özel temalı menüler hazırladı. Güçlü Bağışıklık Temalı Menüde, sebze ve meyvelerin, baklagillerin ve hayvansal protein kaynaklarının önemine dikkat çekildi. Yeşilin Gücü Temalı Menü ile çalışanlarına vitamin, mineral ve liflerin sofralarımızdaki yerine dikkat çekilerek yeşil sebze ve meyveler hakkında bilgi verildi. Şifanın rengi olarak da sayılan yeşilin sofralarımız için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtildi. Antioksidanların Gücü Temalı Menü ile hücrelerimizin çevresel zararlarla savaşı için yeterli antioksidan alıp almadığımızın üzerinde duruldu.

Yine bir başka aktivite olarak açık havada spor yapma alışkanlığı kazanmak için, Kıdemli Başkan Yardımcısı liderliğinde gönüllülerle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye sınırları içindeki parkurda haftada iki gün iş çıkışı yürüyüş-koşu sporu yapıldı. Ayrıca şirket içi online platformlarda egzersiz eğitim videoları paylaşıldı.

Çalışanların Covid19 aşıları hakkında merak ettikleri Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube’den Halk Sağlığı Uzmanı Dr Enes Ahmet Güven ile düzenlenen Covid-19 aşıları ile ilgili sık sorulan sorular online seminerinde ele alındı.

Hem fiziksel, hem zihinsel, hem de ruhsal açılardan eşzamanlı olarak dengeli, dingin, mutlu, zinde, enerjik, barışık ve huzurlu hissetmeye başladığımızda bütünsel olarak sağlıklı olmaktan bahsedilebileceğine dikkat çeken Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ‘’esenlik haline ulaşma’’ ile ilgili çalışanlarını bilinçlendirme, destekleme ve teşvik etme faaliyetlerine devam edecektir..