Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Avrupa’ya akıllı sistemler ihraç edecek

Üretim ve ihracatta rekorlar kırarak Türkiye ekonomisine değer katan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 27 Haziran 2019 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen, Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme Merkezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan AR-GE onayı aldı. Üretim ve bakım proseslerinin daha emniyetli, az maliyetli teknolojiler geliştirmek adına oluşturulan bu merkezde, Endüstri 4.0, IoT, görüntü işleme ve otomasyon sistemleri gibi konularda çalışmalar yapılacak.

Ocak 2019’dan bu yana faal durumda olan birim için açıklamalarda bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo; “Teknolojik üretim prosesleri, nitelikli iş gücü, güçlü Ar-Ge altyapısı ve başarılı ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine ve sanayisine verdiğimiz katkıyı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Ar-ge ve Know-How konusunda sektörümüzde öncü olmak en önemli hedeflerimizin başında geliyor. Ocak 2019’dan bu yana faal durumda olan ve geçtiğimiz ay Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan AR-GE onayı alan merkezimizde üretim proseslerinin kalbi ve beyni niteliğinde olan akıllı sistemleri Türkiye'de geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Sakarya'daki üretim tesislerinde geliştireceğimiz bu akıllı sistemleri Avrupa'daki diğer Toyota fabrikalarına ihraç etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme Merkezi bünyesinde 55’i mühendis ve uzman olmak üzere toplamda 89 kişilik kadrosuyla sektörün geleceğini inşa etmenin sorumluluk ve bilincinde çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.