TOYOTA, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖDÜLLERİNİ DAĞITTI...

Alınan ödülle ilgili açıklama yapan Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat Kesimal, “Toyota

Plaza Kar olarak 2020 yılında Satış Müşteri Memnuniyeti ödülünü kazandık. Bu gururu bizlere

yaşatan ve Toyota Plaza Kar’ı tercih eden değerli müşterilerimize, plaza çalışanlarımıza çok

teşekkür ederiz. Nihai hedefimiz müşteri memnuniyetinde elde ettiğimiz bu sonuçları

sürdürülebilir ve sürekli kılmaktır. Bu anlamda çalışmalarımızı tüm gücümüz ile yürütüyor

olacağız” dedi.

İstanbul ili Eyüpsultan ilçesinde Haliç’in hemen yanı başında Toplamda 17 m2 kapalı alan

içerisinde faaliyetlerini yürüten Kar Grup, bünyesinde Ford ve Toyota bayiliği, Garenta

Kiralama Operasyonu, Kar Rent a Car, Kar 2 El, Bosch Car Service, Kar Yedek Parça ve Kar

Sigorta faaliyetlerini yürütmektedir.

Kar Grup bünyesinde bulunan Toyota Plaza Kar; satış, satış sonrası hizmetler, yedek parça,

ikinci el araç alım-satım ve sigorta işlemleri alanında müşterilerine en iyi hizmet deneyimini

sunmayı hedefliyor.