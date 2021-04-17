TOYOTA, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖDÜLLERİNİ DAĞITTI...
Toyota bayilerinin 2020 yılı performanslarının değerlendirildiği ödüller 24 Mart 2021 tarihinde pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen törenle dağıtıldı 2014 yılından beri Toyota Bayisi olarak hizmet veren Toyota Plaza Kar, 2020 yılı Toyota Bayi ödül programı kapsamında ‘’Satış Müşteri Memnuniyeti’’ ödülü almaya hak kazandı. Törende; Müşteri Memnuniyeti Satış Ödülü, Toyota Türkiye COO’su İsmail Ergun tarafından, Kar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Ercan ERDEM ve Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat KESİMAL’e verildi.
Alınan ödülle ilgili açıklama yapan Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat Kesimal, “Toyota
Plaza Kar olarak 2020 yılında Satış Müşteri Memnuniyeti ödülünü kazandık. Bu gururu bizlere
yaşatan ve Toyota Plaza Kar’ı tercih eden değerli müşterilerimize, plaza çalışanlarımıza çok
teşekkür ederiz. Nihai hedefimiz müşteri memnuniyetinde elde ettiğimiz bu sonuçları
sürdürülebilir ve sürekli kılmaktır. Bu anlamda çalışmalarımızı tüm gücümüz ile yürütüyor
olacağız” dedi.
İstanbul ili Eyüpsultan ilçesinde Haliç’in hemen yanı başında Toplamda 17 m2 kapalı alan
içerisinde faaliyetlerini yürüten Kar Grup, bünyesinde Ford ve Toyota bayiliği, Garenta
Kiralama Operasyonu, Kar Rent a Car, Kar 2 El, Bosch Car Service, Kar Yedek Parça ve Kar
Sigorta faaliyetlerini yürütmektedir.
Kar Grup bünyesinde bulunan Toyota Plaza Kar; satış, satış sonrası hizmetler, yedek parça,
ikinci el araç alım-satım ve sigorta işlemleri alanında müşterilerine en iyi hizmet deneyimini
sunmayı hedefliyor.