Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
121143
ALTIN
302.379
DOLAR
5.9417
STERLİN
7.7566
EURO
6.5488

Toyota, Monte Carlo’da sezona çifte podyumla başladı

Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı TOYOTA GAZOO Racing, tamamen yeni pilot kadrosuyla çıktığı ilk ralliden çifte podyumla dönmeyi başardı.

Toyota, Monte Carlo’da sezona çifte podyumla başladı

Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı TOYOTA GAZOO Racing, tamamen yeni pilot kadrosuyla çıktığı ilk ralliden çifte podyumla dönmeyi başardı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 13:44
1243 Okunma
Toyota, Monte Carlo’da sezona çifte podyumla başladı


Yakın bir galibiyet mücadelesine sahne olan Monte Carlo Rallisi’nde, Sébastien Ogier ve Elfyn Evans, Toyota Yaris WRC’yi ikinci ve üçüncü sırada finişe ulaştırarak podyuma çıktılar.

Takımın 19 yaşındaki genç sürücüsü Kalle Rovanperä ise, rallinin en üst seviyesinde çıktığı ilk yarışında beşinci olarak Toyota’ya önemli puanlar getirdi.

Toyota takımına yeni katılan Ogier ve Evans kısa zamanda Yaris WRC ile yüksek bir tempo yakaladılar ve rallinin bir bölümüne liderlik ettiler. Ogier ise, rallinin sonundaki Güç Etabı’nda en hızlı zamanın sadece 0.012 saniye gerisinde kalarak en iyi ikinci dereceyi elde etti. Evans kariyerinin en başarılı Monte Carlo Rallisi sonucunu alarak, sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.

Takamoto Katsuta ise, sekiz yarışlık TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge Programı’ndaki en iyi sonucu alarak yedinci sırayı elde etti.

Monte Carlo Rallisi’ni değerlendiren takım kaptanı Tommi Mäkinen, takımın harika bir hafta sonu geçirdiğini ifade ederek, “Elbette galibiyeti kaçırmak küçük bir hayal kırıklığı yarattı. Ama her zaman yeni şeyler öğreniyoruz. Yarışın sonuna doğru pilotlar araç ayarlarına daha iyi adapte oldu. En yüksek seviyede yarışıyoruz ve bu yüzden rekabet çok yakın. Yeni pilotlarımızla ilk rallimizde aldığımız sonuç inanılmazdı. Gelecek yarışlar için son derece umut verici bir sonuç” dedi.

2020 WRC sezonunun ikinci yarışı, 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek İsveç Rallisi olacak. Toyota, WRC’ye geri döndükten sonra ilk zaferini 2017’de burada kazanmıştı. Kar ve buz altında geçen ralli otomobillerin sınırlarını zorlarken pilotlardan da büyük bir konsantrasyon gerektiriyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelmiş geçmiş en yetenekli SUV: Jeep Wrangler!
Gelmiş geçmiş en yetenekli SUV: Jeep Wrangler!
Polonya ihalesi Karsan’ın!
Polonya ihalesi Karsan’ın!
Yeni NISSAN QASHQAI N-TEC, tasarım ve teknolojiyi bir arada sunuyor
Yeni NISSAN QASHQAI N-TEC, tasarım ve teknolojiyi bir arada sunuyor

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim