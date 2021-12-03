Toyota, Kenshiki Forum’da Yeniliklerini ve Elektrifikasyon Vizyonunu Sergiledi

Toyota tarafından düzenlenen ve yeni nesil otomobil fuarı olarak öne çıkan Kenshiki Forum üçüncü kez Belçika’da Brüksel Expo’da gerçekleştirildi. Toyota, Kenshiki Forum’da Avrupa’daki iş stratejisini, şirketin vizyonunu, yeni ürünlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşırken, yakın gelecek ve gelecek vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu. Forumda bataryalı elektrikli aracı bZ4X’in Avrupa prömiyerini, spor otomobili GR 86 Avrupa prömiyerini ve Corolla Cross’un Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda Yaris GR Sport, GR Yaris Hydrogen modellerini de tanıttı.

Bozkurt; “Toyota insana ve topluma odaklı markadır”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın Kenshiki Forum’da da ortaya koyduğu üzere insan ve toplum yararına teknolojileri üretme konusunda ciddi yatırımlar yaptığını belirterek ”Toyota, otomotivde olduğu kadar insan hayatına dokunacak teknolojiler konusunda da her zaman ileriyi gören, ileriye yönelik AR-GE çalışmaları yapan bir marka. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın doğa dostu otomobiller konusunda ciddi kararlar aldığı günümüzde; Toyota, bunu 50 yıl önceden görmüş ve stratejisini bu şekilde planlamıştır. 1997 yılında seri üretim ilk hibrit modelle başlayan bu yolculukta, şimdi her binek modelinin birer hibrit versiyonunun bulunduğu ürün gamı, bu konuya verilen önemin en büyük göstergesidir.” dedi.

“Hibrit deneyimi elektrikliye taşınacak”

Bozkurt, Toyota’nın 50 yıllık hibrit deneyimini tam elektrikli otomobillere taşıyacağını belirterek şunları söyledi;

“Toyota, hibritlerle başladığı elektrifikasyon sürecine ciddi kaynak ayırıyor. Markamız, elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 13.6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek. Herkes için mobilite felsefemize dayanarak araçların tüm yaşam döngüsü boyunca CO2 emisyonlarını daha da azaltmaya katkı sağlayacak elektrifikasyon stratejilerini sunmaya devam edeceğiz.

Bu bağlamda; Toyota olarak elektrikli araçlara hazırız. Ülkemiz de dahil olmak üzere her ülke elektrikli otomobiller konusunda kendi dinamikleri çerçevesinde yatırımlar yapacaktır. Zamanla elektrikli otomobiller de araç parkında yüzde olarak daha fazla yerini alacak ve geliştirildikçe daha ulaşılabilir hale gelecektir.”

“Yalnızca egzoz emisyonuna bakmamak gerekir”

Bozkurt, çevreyi koruma konusunda sadece egzozdan çıkan emisyonlara odaklanmamak gerektiğinin de altını çizerek “Bunun için aracın üretiminden kullanımına ve aracın geri dönüştürülmesine kadar olan süreçte oluşan karbon ayak izine de bakılması gerekir. Egzozdan sıfır emisyon çıksa da günümüzde elektrikli otomobilin tamamen çevreci olması için kullanılan elektriğin çevreci bir şekilde üretilmesi ve aynı zamanda özellikle bataryaların çevreye zarar vermeden geri bertaraf edilmesi gerekir. AB’de 2030 yılında emisyon oranını yüzde 55 düşürme ve 2035’ten itibaren yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını içeren kararına paralel olarak; Toyota; hibritler, kablo ile de şarj edilebilen hibritler, hidrojen yakıt hücreliler ve bataryalı elektrikli araçlar olmak üzere hepsinin birer rolü olduğu vizyonuyla hareket etmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Karbon nötre giden yol

Toyota, Kenshiki Forum’da karbon nötre en kısa zamanda ulaşmak adına şirketin stratejisini ve karbon nötre giden yolda karbon emisyonlarının nasıl azaltılacağını aktardı. Toyota, elektrifikasyonu hızlandırarak karbon emisyonunu minimize etmeyi hedeflerken aynı zamanda CO2 açısından verimli ve farklı güç ünitesi çözümleri sunmaya devam edecek.

Toyota yeni tanıtılan bZ4X ile başlamak üzere önümüzdeki yıllarda artan sayıda pratik ve ulaşılabilir sıfır emisyonları araç sunacak. 2030’a kadar sıfır emisyonlu araç satış oranı, marka içerisinde Batı Avrupa’da minimum yüzde 50’ye çıkması planlanıyor. Toyota, müşteri taleplerinin daha da artmasıyla kapasitesini daha yükseltecek şekilde planlama yapacak. Toyota, ayrıca Batı Avrupa’da 2035’e kadar yeni araç satışlarında yüzde 100 oranında CO2 azaltımına hazır olduğunu açıkladı.

Elektrik motorlu ürün gamıyla Avrupa’da rekor büyüme

Toyota Avrupa, Kenshiki Forum’da 2021’de yaklaşık yüzde 6.3 pazar payıyla 1.07 milyon araç teslimatı gerçekleştirmeyi öngördüğünü açıkladı. 2020’ye göre 80 bin adetlik artışla birlikte yeni bir rekor elde edilecek. 2022 yılında ise Toyota Avrupa, yine bir başka rekor olacak yüzde 6.5 pazar payıyla 1.3 milyon adet civarında araç satışı planlıyor.

2021 ve 2022 yılları arasındaki 230 binlik güçlü büyümenin arkasındaki güç ise, TNGA platformunu kullanan geniş model yelpazesi ve en yüksek yüzde 70 oranındaki elektrifikasyon oranı olarak gösteriliyor. Bu büyüme, yeni bZ4X, Aygo X, GR 86 ve Corolla Cross modellerinin gelişiyle de desteklenecek.

Hibrit, plug-in hibrit, bataryalı elektrikli ve yakıt hücreli araçlar olmak üzere farklı ihtiyaçlara göre elektrik motorlu modeller sunan Toyota, aynı zamanda bataryaların geliştirilmesine de global olarak 11.5 milyar euro yatıracağını duyurmuştu.

Daha az değerli mineral kullanmasının yanı sıra standart NiMh bataryanın iki katı yoğunluğa ve daha düşük maliyete sahip ilk bi-polar NiMh bataryanın ticari olarak üretimine de başlandı.

Bununla birlikte Toyota lityum-iyon batarya ve araç enerji tüketiminde yapacağı geliştirmelerle 2020’li yılların ikinci yarısında batarya maliyetlerinin, aşınmaya ödün vermeden araç başına yüzde 50 azaltılmasını hedefliyor. Bu sayede bataryalı elektrikli araçlar daha uygun fiyatlı ve ulaşılır olacak.

Merakla beklenen katı hal bataryalar hakkında değerlendirmeler yapan Toyota, geçen yıl başlayan prototiplerin ardından bunu geniş kapsamlı ve daha büyük kapasiteli, daha uzun menzilli ve daha kısa şarj süresi sağlayacak şekilde bataryalı elektrikli araçlarda kullanmadan önce hibrit araçlarda kullanmayı planlıyor.

Tam elektrikli bZ4X SUV’u Avrupa’da gösterildi

Toyota, Kenshiki Forum 2021’de en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak tasarlanan ilk aracı tamamen yeni bZ4X için Avrupa lansmanını da gerçekleştirdi. Üretim versiyonuyla gösterilen araç 2022’de Avrupa’da satışa sunulacak ve aynı zamanda yeni bZ (beyond zero) sıfır emisyonlu ürün ailesinin ilk modeli olacak.

Toyota markasının köklü elektrifikasyon teknolojisinin daha da geliştirilmişi olarak öne çıkan bZ4X, aynı zamanda güvenlik, sürücü asistanları ve multimedya bağlantı teknolojilerinde de yenilikçi yaklaşamını ortaya koyuyor.

Yeni bataryalı elektrikli aracıyla birlikte araç satın alınmasına da tamamen yeni bir yaklaşım getiriliyor. Yeni leasing sözleşmesiyle birlikte aracın bakımları, duvar tipi şarj cihazlarının temini ve Avrupa’nın en büyük şarj ağlarına erişim gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bu sayede kullanıcılar tüm ihtiyaçlarını tek noktadan çözebilecekler.

bZ4X ile yüksek performans ve yüksek verimlilik

Toyota’nın elektrikli araçlardaki 25 yıllık batarya teknolojisi deneyimi sayesinde bZ4X modeli, performans ve verimlilik konusunda öne çıkmayı başarıyor. bZ4X bataryalı elektrikli araçlara özel olarak yapılan platformu e-TNGA üzerine yapılan ilk Toyota oldu. Yeni platform ile birlikte batarya şasinin bir ayrılmaz bir parçası olarak entegre edildi. Aynı zamanda tabanın altına konumlandırılması sayesinde alçak ağırlık merkezine, ideal ön/arka ağırlık dağılımına, kusursuz güvenlik, sürüş ve yol tutuş için yüksek gövde rijitliğine sahip oldu.

bZ4X’in ürün gamının en üzerinde dört çeker sürüşe sahip 217.5 PS güç ve 336 Nm tork üreten versiyon yer alıyor. Bu aracın 0-100 km/s performansı ise 7.7 saniye olarak dikkat çekiyor. Yeni elektrikli SUV modelinin giriş seviyesi versiyonu ise önden çekişli 150 kW elektrik motorundan güç alan 204 PS ve 265 Nm tork üreten model olacak. Her iki versiyonun da maksimum hızı 160 km/s olarak belirlendi. Tek pedallı kullanım özelliği ise, frenin enerji rejenerasyonunu artırarak sürücüye sadece gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve yavaşlamasına imkan veriyor.

Toyota’dan performans garantili batarya

Toyota’nın elektrik motorlu araçlardaki yüksek deneyimi, bZ4X’te yer alan yeni lityum-iyon bataryanın dünya çapında öncü kalite, dayanıklılık ve güvenilirliğe sahip olmasını sağladı. Teknolojisine güvenen Toyota, yıllık olarak servislerde yapılan kontrollerle birlikte 10 yıllık kullanım veya 1 milyon kilometre sürüşün ardından da kapasitesinin yüzde 70’ini sunacağını garanti eden kapsamlı bakım programıyla da bunu yansıtıyor. Toyota bu garantiyi sunmak adına, 10 yıl/240 bin kilometrelik sürüşün ardından batarya kapasitesinin yüzde 90’ını sunabilecek şekilde geliştirme gerçekleştirdi.

Yüksek yoğunluklu bataryanın 71.4 kWs kapasitesi bulunuyor ve tek şarjla 450 kilometreden fazla yol kat edilmesini sağlıyor. Batarya, güvenlikten ödün vermeden hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. 150 kW hızlı şarj sistemiyle yüzde 80 kapasiteye 30 dakikada ulaşılabiliyor.

Bununla birlikte bZ4X’in sürüş menzili, opsiyonel güneş paneliyle maksimuma çıkarılabiliyor. Bu paneller, sıfır emisyon ve sıfır maliyetle güneş enerjisinden elektrik üreterek aracın bataryasını dolduruyor. Toyota güneş panellerinin yıllık olarak 1800 km sürüş menzili sağlayacak şekilde enerji depolayabileceğini tahmin ediyor. Güneş panelleri sürüş sırasında veya park halindeyken enerji depolayabiliyor.

Elektrikli bZ4X, aktif güvenlik ve sürücü asistanlarına sahip yeni nesil Toyota T-Mate sistemiyle donatılarak güvenlikten de ödün vermiyor. Yeni ve geliştirilmiş özelliklerle birlikte birçok riski azaltarak kazaların önüne geçebiliyor. Araçta kullanılan milimetre dalga radarının ve kameranın algılama aralığı genişletilerek her bir işlevin performansı artırıldı. Bununla birlikte yeni multimedya sistemiyle birlikte araç için uzaktan yazılım güncellemeleri de yapılabiliyor.

Toyota, Corolla Cross ile SUV segmentinde daha fazla seçenek sunacak

Kenshiki Forum 2021’de Avrupa lansmanı yapılan tamamen yeni Toyota Corolla Cross, C segmenti SUV’nin geniş hacmini ve pratikliğini, dünyanın en çok satan modelinin güçlü tasarımıyla bir araya getiriyor. Yeni model Corolla’nın sedan, hatchback ve Touring Sports’tan oluşan ürün gamını genişletirken aynı zamanda Toyota’nın SUV ürün gamını tamamlayacak. Böylece Avrupa’da müşterilere en geniş ürün çeşitliliği sunulacak. Corolla Cross’un, Avrupa’da 2022 yılında yollara çıkması planlanıyor.

Toyota’nın TNGA mimarisi üzerine yapılan Corolla Cross, son GA-C platformunu kullanıyor. Böylece aracın tarzı, yerleşimi, teknolojisi ve sürüş dinamikleri de daha iddialı hale getirildi.

Yeni Toyota SUV modelinin güçlü tarzı özel olarak Avrupa pazarına adapte edildi. Farların ve arka stop grubununun dinamik tasarımı, geniş ön panjurlar bir araya getirildi. Corolla Cross 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks aralığına sahip. Avrupa’da rekabetin çok büyük olduğu C-SUV segmentinde C-HR ve RAV4’ün arasında konumlandırılacak. Konfor, pratiklik ve küçük çocukları olan aktif aileler için ihtiyaç duyulan çok yönlülüğü sunacak.

Aracın kabini ise, tüm yolcular için yüksek görüş açısı sağlayacak şekilde tasarlandı. Önde ve arkada geniş bir diz mesafesi sunan araç, büyük arka kapılarının yanı sıra panoramik sunroof ile birlikte ferah bir atmosfer sağlıyor.

Corolla Cross’ta 5. nesil hibrit sistemi

Corolla Cross, beşinci nesil hibrit sistemini global olarak kullanan ilk Toyota modeli oldu. Toyota’nın kendi kendini şarj eden 5. nesil tam hibrit sistemi, önden çekişli veya akıllı dört çeker AWD-i olarak tercih edilebiliyor. Önceki nesil sistemlere göre daha fazla tork, daha fazla elektrik gücü, daha yüksek verimlilik ve daha yüksek sürüş memnuniyeti sağlıyor.

Lityum-iyon bataryalarda yapılan geliştirmeler sayesinde yeni batarya paketi daha güçlü ve yüzde 40 daha hafif hale getirildi. Elektrikli ve benzinli motorun gücü geliştirildi ve bu sayede toplam güç çıkışı yüzde 8 artırıldı.

Corolla Cross’un motor seçenekleri 122 PS’lik 1.8 litre hibrit ve 197 PS’lik 2.0 litre hibrit olacak. Önden çekişli 2.0 litre hibrit güç ünitesi, 197 PS güç üretirken 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlıyor. AWD-i versiyonu ise, arka aksta yer alan ve 30,6 kW güç üreten elektrik motoruyla birlikte zor koşullarda daha iyi çekiş sağlıyor. Bu donanımla birlikte AWD-i Corolla Cross, önden çekişli versiyonun hızlanma performansını paylaşıyor.

Gelişmiş teknoloji ve güvenlik özellikleriyle geliyor

Yeni Corolla Cross, sayısız teknolojik donanımla birlikte sunuluyor. Son multimedya teknolojisiyle gelen Corolla Cross Avrupa’ya özgü tasarlanan kabin düzenine sahip. 12.3 inçlik dijital sürücü göstergesi ve 10.5 inçlik merkezi ekran, hem şık görünüyor hem de kolay bir kullanım sağlıyor. Yüksek çözünürlüğe sahip 10.5 dokunmatik ekran, sezgisel kullanımla birlikte kablosuz Apple CarPlay, kablolu Android Auto gibi akıllı telefon entegrasyonlarına sahip.

Tamamen yeni Corolla Cross, son nesil Toyota Safety Sense paketiyle diğer aktif sürüş ve park asistanlarını birleştiren T-Mate ile donatıldı. Bu özellikler sürüşü daha kolay ve güvenli yapmasıyla birlikte, birçok farklı senaryoda kazaların önlenmesine yardımcı oluyor.

1966 yılında tanıtılmasından bu yana dünya çapında 50 milyondan daha fazla satış adedi elde eden Corolla, Corolla Cross modeliyle C segmentindeki duruşunu daha da güçlendirecek. Böylece 2025’e kadar Toyota’nın Avrupa’da en yüksek rekabetin olduğu kategoride 400 bin satış ve yüzde 9 pazar payı hedefini destekleyecek.

Toyota’nın sıra dışı spor otomobili: GR86

Toyota, GR ürün gamına ait spor otomobil GR86’yı da Avrupa’da ilk kez sergiledi. Yeni GR86, ilk kez 2012’de tanıtılan ve 200 bin adedin üzerinde satış performansı yakalayan GT86’nın eğlenceli sürüş karakteristiğini yansıtmaya devam ediyor. Önden motorlu ve arkadan itişli GR86, TOYOTA GAZOO Racing’in teknik deneyiminden yararlanılarak geliştirildi. Böylece GR 86, GR Supra ve GR Yaris ile birlikte üçüncü global GR modeli oldu. GR86, 2022 yılı içerisinde Avrupa pazarında satışa sunulacak. Avrupa için üretim iki yıl ile sınırlı olacak ve bu GR86’yı çok daha özel bir model haline getiriyor.

“Dijital çağ için analog otomobil” felsefesiyle tasarlanan GR86, tamamen saf sürüş keyfine odaklanıyor. Toyota’nın GR ürün gamının yeni giriş noktası olan araç spor odaklı yol tutuş ve performansla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Sürüş eğlencesini öne çıkaran ve yüksek devir çeviren dört silindir “boxer” motor kullanılmaya devam edildi ve hacmi daha fazla güç ve tork için artırıldı. Motor ve şanzımanda yapılan teknik güncellemelerle tüm devir bandı boyunca akıcı ve güçlü bir hızlanma elde ediliyor.

GR 86’da yer alan yeni hafif dört silindirli motorun hacmi 2,387 cc’ye yükseltildi ve böylece performansı da selefine göre arttı. Aynı yüksek 12.5:1 sıkıştırma oranıyla motor çok daha fazla güç üretiyor. Maksimum güç yüzde 17 artarak 7000 d/dak’da 243 PS oldu. 0-100 km/s hızlanması 6 ileri manuel şanzımanda 6.3 saniyeye (otomatikte 6.9 saniye) düşerken maksimum hız 226 km/s (6 ileri otomatik şanzımanda 216 km/s) oldu. Bununla birlikte tork değerinde de performans güncellemeleriyle artış yaşandı. Zirve tork değeri 250 Nm’ye çıkarken bu torka 3700 d/dak ile çok daha erken ulaşılabiliyor. Bu sayede hızlanmalar çok daha akıcı olurken özellikle viraj çıkışlarında daha ödüllendirici bir performans sunuluyor.

GT86’nın tasarımını evrimleştiren GR 86, 2000GT ve AE86 Corolla’dan ilham almaya devam ediyor. Genel ölçüleriyle GT86’ya yakın olan GR 86, 10 mm daha alçak (1,310 mm) ve 5 mm daha uzun aks aralığına (2,575 mm) sahip. GT86’ya göre gövde sertliği yüzde 50 civarında artırılan yeni araç daha keskin yol tutuşa ve daha iyi yönlendirme kabiliyetine sahip olacak.

TOYOTA GAZOO Racing’in motorsporları deneyiminden faydalanarak geliştirilen araçtaki ön hava kanalları ve yan paneller gibi fonksiyonel aerodinamik parçalar ile birlikte, GR 86’nın sınıfının en iyi yol tutuşa ve dengeye sahip olması hedefleniyor.

Avrupa’da GR SPORT ailesine Yaris de katıldı

Toyota, Kenshiki Forum 2021’de yeni Toyota Yaris GR SPORT modelini de tanıttı. Bu yeni versiyon, Avrupa’da 2021 Yılın Otomobili ödülü kazanan Yaris ailesine katıldı.

Yeni Toyota Yaris GR SPORT, yüksek performansa sahip ve büyük beğeni toplayan bir başka ödüllü model olan GR Yaris’ten ilham alarak geliştirildi. Yaris GR SPORT özel olarak daha dikkat çekici Dinamik Gri renk ve siyah detaylarla bi-tone versiyonu ile çift renkle tercih edilebilecek. Yaris GR SPORT Avrupa’da 2022’nin ikinci çeyreğinden itibaren satışa sunulacak.

Yeni, kırmızı hatların olduğu 18 inç jantlarla sunulan araç, GAZOO Racing bağlantısının da altını çiziyor. Bununla birlikte ön panjur ise, dikkat çekici “G” harfi motifleriyle tamamen yeni bir ağ tasarımına sahip oldu. T şekilli difüzör de, Yaris GR SPORT’a daha güven verici bir görünüm kazandırıyor.

GAZOO Racing teması, içeride direksiyon, koltuk kafalıkları, çalıştırma düğmesi ve gösterge ekranında da devam ediyor. Araca özel koltuk döşemelerinde kırmızı dikişler yer alırken, yeni Ultrasuede koltuklarda ısıtma özelliği opsiyon olarak sunuluyor. Ayrıca kırmızı dikişler direksiyon simidi ve vites koluna da taşınıyor.

Yaris GR SPORT, 1.5 litre hibrit veya 1.5 litre Akıllı Manuel Şanzımanlı (iMT) benzinli motorla tercih edilebilecek. Bu yeni şanzıman, daha akıcı vites değişimleri için vites düşürme sırasında motor devrini otomatik olarak artırıyor. iMT sistemi aynı zamanda vites yükseltmede de çalışarak sarsıntısız bir sürüş sağlıyor. İlk kalkışta da aracın ‘stop etme’ riskini azaltarak, en baştan itibaren akıcı bir sürüş elde edilmesine katkı yapıyor.

Yaris GR SPORT’ta ön ve arka süspansiyonlar daha yüksek performans için güncellendi. Daha düşük hızlarda daha iyi direksiyon tepkisi ve sürüş konforu sunan Yaris GR SPORT, daha eğlenceli bir sürüş sunuyor. Gövde altındaki ek desteklerle birlikte aracın gövde rijitliği, yol tutuşu ve dengesi iyileştirildi.

Hidrojen GR Yaris’e güç veriyor

Toyota, birçok farklı ödül kazanan GR Yaris ile birlikte sıra dışı bir çalışmaya imzattı.

Deneme amaçlı olarak yapılan GR Yaris’in hidrojen yakıtı, yakıt deposu ve dolum süreci, Toyota’nın satışını gerçekleştirdiği yakıt hücreli aracı Mirai ile aynı.

Bununla birlikte Mirai enerji üretmek adına yakıt hücrelerindeki kimyasal reaksiyonu kullanırken özel olarak geliştirilen GR Yaris, hidrojeni yakıt olarak kullanan içten yanmalı bir motora sahip.

2017’de çalışmalara başlayan ve henüz ticari olarak sunulmak için geliştirme aşamasında olan hidrojenli içten yanmalı motor teknolojisi erken aşamalarında olsa da, Toyota Japonya’da hidrojenli Corolla Sport ile motorsporları mücadelelerine girmeye başladı.

Yarışları yeni teknolojileri geliştirmek için kullanan Toyota, hidrojen yakıtlı içten yanmalı motorlu GR Yaris ve Corolla Sport’ta aynı sıralı üç silindirli 1.6 litre turbo beslemeli motoru kullanıyor. Yakıt olarak hidrojen kullanan araçlarda yakıt besleme ve enjeksiyon sistemi buna uygun şekilde modifiye edildi.

Hidrojenin benzinden daha hızlı yanması sonucunda harika bir çevresel performansın yanı sıra sürüş eğlencesi açısından da daha iyi tepki veren bir motor ortaya çıkıyor. Son derece temiz olmasının yanı sıra, içten yanmalı motorları karakterize eden akustik ve duyusal eğlencenin de sürüş deneyiminin bir parçası olmasını sağlıyor.

Toyota 2. nesil yakıt hücresi modülünün Avrupa üretimini başlatıyor

Toyota karbon nötr toplum hedefleri doğrultusunda farklı elektrifikasyon teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. CO2 azaltma konusunda kilit noktalardan biri ise hidrojen teknolojisi olarak öne çıkıyor. Toyota’nın hidrojen hedefi ise binek otomobillerin ötesine geçerek, bunun çok daha fazla alanda kullanılmasını sağlamak.

Otomobillerden farklı alanlara kadar birçok sektörde hidrojen teknolojisinin kullanılmasını desteklemek amacıyla Toyota Mirai’nin yakıt hücresi sistemi yeniden düzenlenerek kompakt bir yakıt hücresi modülü haline getirildi. Ocak 2022’den itibaren ise Toyota, daha gelişmiş 2. nesil yakıt hücresi sistemleri baz alınarak yapılan 2. Nesil modüllerin üretimine başlayacak. Yeni sistem daha kompakt ve hafif olmasıyla birlikte daha fazla güç yoğunluğuna sahip. Düz ve küp olarak sunulacak modüller, farklı uygulamalara adaptasyonu da çok daha kolay hale getiriyor.

İkinci nesil yakıt hücresi modüllerinin üretimi, Toyota’nın Brüksel‘deki Ar&Ge tesisinde de gerçekleştirilecek. Avrupa’da bu alanda talebin arttığını tespit eden Toyota, üretimi burada gerçekleştirirken aynı zamanda hidrojen teknolojisini adapte etmesini isteyen müşterilere mühendislik desteği de verecek. Şimdiden otomobil, otobüs, kamyon, tren, denizcilik sektörü ve sabit uygulamalara adapte edilen Toyota hidrojen teknolojisi, 2. nesil modüllerle kullanım alanını artıracak.