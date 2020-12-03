TOYOTA İÇİN ZEN-G’NİN YAZDIĞI “İMKANSIZ YOK” ŞARKISININ KLİBİ GÖSTERİMDE

“İnsana Saygı” temelinde herkesin özgürce hareket ettiği bir dünyada “imkansızın” olmadığını savunan Toyota, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nde rap şarkıcısı Zen-G’nin seslendirdiği “İmkansız Yok” şarkısıyla tüm toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde tarihi bir “değişim ve dönüşüm” sürecini başlatarak 7’den 70’e herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya için ileri teknoloji ürünü her türlü çözümü üreten bir “mobilite” şirketine dönüştüğünü açıklayan Toyota, Türkiye’de bu yöndeki ilk adımlarını atıyor.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nü “Engelleri Aşma Günü”ne” dönüştürmeyi hedefleyen Toyota, tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de başlattığı “Start Your Impossible” hareketi için Zen-G tarafından yazılan şarkının klibini bu amaçla gösterime sundu. Klip, Sony Music Türkiye YouTube kanalında 3 Aralık tarihinden itibaren izlenebilecek. Toyota, aynı zamanda tüm dijital platformlarda da yayında olan şarkının paylaşılarak daha çok insana ilham vermesini ve onların da imkansızı başarmak için hareket geçmesini hedefleyip “engelleri aşmaları” için ilham kaynağı olmak istiyor.

Toyota’nın katkılarıyla çekilen klipte “Start Your Impossible” hareketinin ilk adımlarından biri olan Okan Aracagök ve Mert Onaran’ın hikayesinden kesitlere de yer veriliyor. Küçük yaşlarda bir kaza sonucu tekerlekli sandalye ile hayatına devam etmek zorunda kalan ve en büyük hayali maraton koşmak olan Okan Aracagök’ün yolu Mert Onaran ile kesişiyor. İkili maratonu birlikte koşmak için çalışmalar yapıyor ve sonunda bunu başararak Toyota’nın desteğiyle “42 imkansız kilometre” belgeseli ortaya çıkıyor. “İmkansız olanı hep birlikte başaralım” düşüncesinin temel alındığı ve başarı hikayelerinin yer aldığı klip, insanlara ilham vermek ve motivasyon sağlamak açısından da önemli bir görev üstleniyor.

Dünyanın geleceğine yön verecek olan ve toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri olan “mobilite” ile engellilerin, hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı kişilerin, yaşlıların, en küçüğünden en büyüğüne tüm bireylerin dünya üzerinde özgür, rahatça ve keyif alarak hareket etmelerini sağlayacak çözümler üretmeyi amaçlayan Toyota, “Start Your Impossible” hareketini çok daha geniş kitlelere yaymak adına çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

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