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Toyota için 2020 Karnesi Türkiye ve Avrupa’da Başarılı

Toyota, pandeminin etkisiyle 2020’de Avrupa’da daralan pazara rağmen öne çıkmayı başardı. Önceki yıla göre Toyota Avrupa düşük CO2 emisyonlu araçlarına olan yüksek taleple birlikte Avrupa’da pazar payını 0.7 puan artırarak yüzde 6’ya çıkardı. Bu artış, Toyota’yı Avrupa’da en çok satış gerçekleştiren üçüncü marka yaptı ve marka adına tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Toyota aynı zamanda 2020 yılında gerçekleştirdiği satışlarda Avrupa Birliği CO2 filo ortalaması hedefini karşılamayı da başardı.

Otovitrin 24.01.2021, 21:50
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Toyota için 2020 Karnesi Türkiye ve Avrupa’da Başarılı

Türkiye satışları yüzde 66 arttı

Toyota’nın Türkiye 2020 yılı satışları da bir önceki yılı oranla yüzde 66 oranında artarak 40 bin 375’e ulaştı.  Toyota, 2019 yılında 24 bin 301 adetlik satışın ardından 2020 yılında 40 bin 375 adetlik toplam satış gerçekleştirdi. Bu satışlar içinde hibrit satışları ise, tüm satışların yüzde 40’ını oluşturarak 16 bin 55 adet olarak kayıtlara yansırken, Toyota hibrit araç satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 33 artırmayı başardı. Bu sonuçlarla birlikte Toyota Türkiye, binek otomobil satışlarında ilk 4 sıra içinde yer alarak toplam satışlardaki pazar payını da yükseltti.

                                                        

Diğer yandan Türkiye’de üretilen Corolla, 11 bin 633’ü hibrit olmak üzere yılı 32 bin 958 adetle; diğer yerli üretim C-HR modeli ise 3 bin 593 hibrit olmak üzere 3 bin 984 adetlik satışla 2020’yi tamamladı. Toyota ayrıca 2003 yılından bu yana filo satışları içerisinde yıllar bazında 14 bin 370 adetle en yüksek satışa imza attı.

Toyota, 2021 yılında ise Türkiye’de pazar payını artırmayı ve 2020’ye göre daha fazla araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. 

Toyota’nın Avrupa’daki pazar payı büyüdü

Toyota marka olarak ise, Avrupa’da en yüksek pazar payı büyümesine ve en düşük adet kaybı ile 2020’yi geride bıraktı. Önceki yıla göre yüzde 20 civarında daralan pazarda yüzde 8 kayıp yaşayan marka, 922 binin üzerinde araç satışı yaptı ve pazar payını yüzde 0.6 artışla yüzde 5.7’ye çıkardı. Toyota Avrupa’nın hibrit satışı ise 484 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Toyota’nın Avrupa genelinde hibrit satış oranı yüzde 53 iken Batı Avrupa’da bu oran yüzde 63 oldu.

Toyota’nın Avrupa’da en çok satan modelleri 193 bin 785 adetle Corolla ürün gamı, 193 bin 50 adetle Yaris ve 147 bin 137 adetle RAV4 oldu. En çok tercih edilen hibrit modelleri ise 149 bin 820 adetle Corolla Hybrid ürün gamı, yaklaşık 109 bin ile C-HR Hybrid ve 107 binin üzerinde satışla Yaris Hybrid olarak dikkat çekti.

Avrupa’da ilkbaharda gerçekleştirilen karantina önlemlerinin ardından Toyota, Temmuz ve Aralık ayları arasında satışlarını önceki yıla göre yüzde 11 oranında artırmayı başardı. Özellikle C segmenti modellere, SUV’lara ve yeni Yaris’e olan talep, Toyota’nın hızla yükselmesini sağladı.

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