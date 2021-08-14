Toyota hibrit otomobilde 60 bin liralık indirim yaptı

Otomobilde uzun süredir beklenen ÖTV düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Pek çok marka ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemeden sonra fiyatlarını güncelledi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, sektörün uzun süredir düzenlemeyi beklediğini ifade etti.

Ali Haydar Bozkurt, şu açıklamayı yaptı:

“Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT 57 bin 250 TL'lik, Corolla 1.8 Hybrid Flame e-CVT 59 bin TL'lik fiyat avantajlarıyla müşterilerimizle buluşacak.

Bir süredir umutla beklediğimiz ve dile getirdiğimiz ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemeyi sektörümüz açısından çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Otomobil fiyatlarında artan kur baskısını azaltmak için çok uygun bir zamanda alınmış yerinde bir karar.

Matraha dayalı ÖTV sistemi, otomobil fiyatlarının neredeyse her ay artmasına yol açmaktaydı. Yükselen döviz kuru sebebiyle, birçok model yüzde 80’lik vergi dilimine girmiş, son dönemde yüzde 50 ÖTV baremine giren model neredeyse kalmamıştı.

Tam zamanında yapılan bu düzenleme; özellikle ülkemizde üretilen yerli modellerin çok büyük kısmının yeniden yüzde 50’lik ÖTV diliminde yer almasını sağlayacaktır ve yerli üretimi destekleyecektir.”

"DÜZENLEME HİBRİT ARAÇLARA TALEBİ ARTIRACAK"

Bozkurt, özellikle hibrit modellerin fiyatlarında önemli değişiklikler olacağına işaret etti. Bozkurt, “Bunun yanında hibrit araçlar için de ÖTV matrahının revize edilmesi Türkiye’de bu gelişmiş teknolojiyle üretim yapan bizler için de mutluluk verici. Çevreci araçlara son dönemde gösterilen büyük ilgi hibritler için getirilen düzenlemeyle karşılığını bulacak ve talebi artıracaktır. Çünkü hibrit versiyonlarımızda 60 bin TL’ye varan avantajları, getirilen yeni düzenlemeyle sunmaya başlayacağız” değerlendirmesini yaptı.

Ali Haydar Bozkurt, fiyat değişimleri ile ilgili de şu bilgileri verdi:

“Bunu örneklendirmek gerekirse;

Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 57 bin 250 TL'lik indirimle 345 bin 800 liradan 288 bin 550 TL'ye,

Corolla 1.8 Hybrid Flame e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin TL'lik indirimle 356 bin 400 liradan 297 bin 400 TL'ye,

Corolla HB 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin 700 TL'lik indirimle 360 bin 500 liradan 300 bin 800 TL'ye varan fiyat avantajları müşterilerimizle buluşacak.

Ayrıca ÖTV matrahı düzenlemesine giren Corolla, Corolla HB ve Yaris modellerimizin barem içinde kalan versiyonlarına yüzde 17 oranında fiyat avantajı gelmiş durumda.

Corolla 1.5 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 288 bin 950 TL’den 248 bin 100 TL’ye, Corolla HB 1.2 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 311 bin 350’den 256 bin 650 TL’ye geriledi.”