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TOYOTA HAYALİMDEKİ ARABA RESİM YARIŞMASI GELECEK ÖĞRETİM YILINDA YAPILACAK YARIŞMA İLE BİRLEŞTİRİLDİ

Toyota’nın dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için düzenlediği “Hayalimdeki Araba” resim yarışmasının bu öğretim yılındaki finalleri, gelecek öğretim yılı finalleri ile birlikte tek final olarak yapılacak…

TOYOTA HAYALİMDEKİ ARABA RESİM YARIŞMASI GELECEK ÖĞRETİM YILINDA YAPILACAK YARIŞMA İLE BİRLEŞTİRİLDİ

Toyota’nın dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için düzenlediği “Hayalimdeki Araba” resim yarışmasının bu öğretim yılındaki finalleri, gelecek öğretim yılı finalleri ile birlikte tek final olarak yapılacak…

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:16
2008 Okunma
TOYOTA HAYALİMDEKİ ARABA RESİM YARIŞMASI GELECEK ÖĞRETİM YILINDA YAPILACAK YARIŞMA İLE BİRLEŞTİRİLDİ

Toyota tarafından otomobilleri çocuklara sevdirmek ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla “Senin Hayalin - Geleceğin Arabası” temasıyla dünya çapında düzenlenen resim yarışması, COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 2020-2021 öğretim yılında yapılacak yarışma ile birleştirildi. Bu karar, yarışmaya katılmak için gönderilen resimlerin “Yeni Normal” ile birlikte daha hijyenik şartlarda değerlendirilmesi, yaş gruplarına göre ayrımı ve dereceye girecek çalışmaların jüri tarafından yapılacak final seçimi için sosyal mesafe kuralları kapsamında alındı. Bu yıl gönderilen tüm resimler ise katılım hakları saklı kalmak koşulu ile 2020-2021 öğretim yılında dokuzuncu kez düzenlenecek yarışma için gönderilecek diğer çalışmalar ile birlikte yarışacak. 

Çocukların hayallerindeki arabayı resme dökmeleri için fırsat sunan Toyota Hayalimdeki Araba Resim yarışmasına her sene büyük ilgi gösteriliyor. Bu yıl şu ana kadar 5000’i aşkın eserin gönderildiği yarışma, gelecek sene gönderilecek çalışmalarla birlikte üç ayrı yaş (7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası) ve özel eğitim kategorilerinde jüri tarafından değerlendirilecek ve her kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahipleri birbirinden değerli ödüller kazanacak.

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